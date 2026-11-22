Jamal Musiala a connu lundi une nouvelle «absence» liée à un dysfonctionnement neurologique traité depuis plusieurs mois. Si son retour sur les terrains n’est pas remis en cause, sa situation alimente désormais les débats au Bayern, jusque sur la question de son salaire.

Une nouvelle «absence» pour une star du Bayern Munich

Une nouvelle «absence» pour une star du Bayern Munich

AFP Agence France-Presse

Jamal Musiala (23 ans) a connu lundi une nouvelle «absence», a appris dimanche l’agence de presse SID, confirmant une information du quotidien «Bild». L’attaquant du Bayern souffre d’un dysfonctionnement neurologique traité depuis plusieurs mois.

En août, lors de la préparation, Jamal Musiala avait eu deux malaises au cours de deux matches. Après le deuxième, à Heidenheim, il avait révélé souffrir d’un «dysfonctionnement neurologique» qui peut provoquer des «absences brèves et temporaires, facilement traitables» et qui ne présentent «aucun risque supplémentaire pour la santé».

Adaptation du traitement

Le Bayern, au courant de la situation depuis «un certain temps», selon l’entraîneur Vincent Kompany, avait expliqué que ces deux «absences» étaient dues à l’adaptation de son traitement médicamenteux. Depuis, Musiala a connu deux autres absences, la dernière lundi, qui s’explique là aussi par l’adaptation de son traitement.

Après cet ajustement, Musiala se porte bien et rien ne s’opposait à son retour vendredi contre Cologne, deux mois après une déchirure musculaire subie le 24 septembre avec l’Allemagne. Il doit également être disponible pour le match du Bayern à Lille mercredi en Champions League.

Salaire remis en question

La situation de Musiala, joyau du Bayern qui a prolongé en février 2025 son contrat jusqu’à l’été 2030, fait l’objet de vifs débats au sein de la direction munichoise.

Le président du directoire Jan-Christian Dreesen, le président d’honneur Uli Hoeness et le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge ont émis ces derniers jours des doutes sur la capacité de Musiala à retrouver complètement son niveau, Rummenigge allant jusqu’à évoquer l’idée de remettre en question le salaire du joueur, l’un des plus élevés du club.