Nike et Adidas? Balayés! L'équipementier qui rafle tout en Europe cette saison s'appelle Macron. La marque italienne équipe toutes les surprises, de Bologne à Crystal Palace.

1/7 Le FC Bâle arbore depuis 2022 sur sa poitrine le logo du fabricant d'articles de sport Macron. Photo: freshfocus

Lino Dieterle

Bâle, Bologne et Crystal Palace ont tous décroché un trophée cette saison. Leur point commun? Aucun de ces clubs n’avait soulevé de coupe depuis une éternité, plus ou moins longue. Mais il y en a un autre, plus inattendu: ils portent tous les couleurs de l’équipementier sportif italien Macron.

Acteur secondaire dans un secteur dominé par les géants que sont Nike ou Adidas, Macron peut savourer un printemps en or, jalonné de titres. À commencer par celui du FC Bâle, sacré champion de Suisse pour la première fois depuis huit ans, et qui espère réaliser le doublé.

Mais ce n’est rien à côté de l’attente interminable vécue par Bologne: 51 ans sans le moindre titre. Le but décisif de l’ailier suisse Dan Ndoye en finale de la Coppa Italia a fait exploser de joie toute une ville et un club... et sans doute aussi les bureaux de Macron, basés à Bologne même. D’autant que le club rossoblù fut le tout premier partenaire officiel de la marque, en 2001.

Outre-Manche, Crystal Palace a lui aussi écrit une page d’histoire. Grâce à sa victoire 1-0 en finale de la FA Cup, le club londonien décroche le premier titre majeur de son existence. Il n’avait plus rien gagné depuis 1994, année de sa montée en Premier League.

Des trophées et des promotions en cascade

Et la moisson ne s’arrête pas là. En Suisse, outre Bâle, Thoune fête sa promotion avec des maillots estampillés Macron. Dans d’autres championnats européens, les clubs sous contrat avec l’équipementier empilent les succès: l’Étoile Rouge de Belgrade est déjà sacrée championne de Serbie, Ferencváros Budapest n’est plus qu’à un souffle du titre en Hongrie, et Lech Poznań est en position favorable en Pologne.

Même la 3e division allemande porte chance à Macron: l'Arminia Bielefeld a validé à la fois sa promotion et le titre. Et le 24 mai, le club affrontera Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne. Une nouvelle surprise n’est pas exclue.

Petite marque, grosse croissance

Tous ces succès sportifs accompagnent une croissance économique solide. Macron a vu son chiffre d’affaires passer de 159 à 184 millions de francs entre 2022 et 2023, puis à 210 millions en 2024. On reste loin des 46,1 milliards générés par Nike ou des 23,7 milliards d’Adidas, mais la dynamique est bien là.

À ce jour, aucun des plus grands clubs mondiaux ne collabore encore avec la marque italienne. Mais elle équipe déjà des noms reconnus comme la Real Sociedad, Osasuna, Stoke City, Blackburn, Hanovre 96 ou encore la Fédération albanaise. Et depuis cette saison, Macron est aussi le fournisseur du ballon officiel de la Super League suisse.

Alors oui, pour un «petit» équipementier, cette pluie de titres tombe à point nommé. De quoi alimenter de grandes ambitions.