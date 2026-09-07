Jamie Vardy fait son retour en Angleterre

L'ancien international anglais Jamie Vardy est de retour au Royaume-Uni. Le buteur a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2026/27 avec le FC Burnley, relégué de Premier League. Jamie Vardy rejoint le club anglais en tant que joueur libre, son contrat avec l'US Cremonese, en Italie, ayant expiré fin juin. Depuis, l'ancienne star et héros du titre de Leicester City était sans club. À Burnley, l'attaquant retrouvera Zeki Amdouni, star de la Nati.
La saison dernière, Jamie Vardy a inscrit sept buts en 29 matches de Serie A, mais n’a pas pu empêcher la relégation de La Cremonese. Fort de sa grande expérience, il doit désormais aider les «Clarets» à réussir une remontée directe en Premier League. Ce transfert marque un retour à ses racines dans le football anglais, où Jamie Vardy avait remporté le titre exceptionnel en Premier League avec Leicester en 2016.
«Je suis vraiment heureux d'être désormais ici, à Burnley. Ce club possède une longue tradition footballistique et des supporters passionnés qui méritent une équipe à la hauteur de leur ville. J'ai hâte de fouler la pelouse et d'aider l'équipe à se remettre sur la bonne voie», déclare Jamie Vardy à propos de sa nouvelle aventure.
Son entraîneur Nicky Hayen ajoute: «Son expérience et ses qualités de leader seront d'une valeur inestimable pour notre effectif et nous sommes convaincus qu'il pourra apporter une contribution décisive à notre saison. Jamie a déjà fait ses preuves et nous avons hâte de le voir porter le maillot claret.»