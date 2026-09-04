Neymar pète un plomb contre les jardiniers de Santos

Après l'élimination de Santos en Coupe du Brésil, Neymar a pris la parole sur Instagram. Le No 10 s'en est pris aux jardiniers du club, après être sorti sur blessure à la mi-temps.

Blick Sport

Après l'élimination de Santos par Palmeiras en quarts de finale de la Coupe du Brésil, Neymar en avait gros sur la patate. Et pour cause, le No 10 et capitaine du club noir et blanc avait dû sortir à la mi-temps, touché à une cuisse.

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Alors, à chaud, le «Ney» a réagi aux événements de la soirée sur les réseaux sociaux, s'en prenant tout particulièrement aux jardiniers du stade Urbano-Caldeira de Santos, jugeant l'état de la pelouse déplorable. «Je voulais féliciter le responsable du terrain de Vila Belmiro. Hier, c'était le pire terrain que le club ait jamais connu, plein de trous. En plus de jouer contre l'adversaire, on jouait contre le terrain. Pas étonnant que trois joueurs se soient blessés en première mi-temps. Bravo, vraiment... Super boulot de merde!», a écrit Neymar dans une story Instagram.