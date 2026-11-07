Manchester City s'incline à Nottingham et laisse filer Arsenal

Manchester City s'incline 3-1 face à Nottingham Forest, subissant sa troisième défaite consécutive en Premier League. Cette série noire profite à Arsenal, vainqueur 1-0 contre Hull, qui s'envole en tête avec 27 points.

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City, encore plombé par sa défense, a subi une troisième défaite consécutive en Premier League, samedi chez le Nottingham Forest du Vaudois Dan Ndoye (3-1). Une mauvaise série qui profite au leader Arsenal, vainqueur 1-0 contre Hull City.

Après dix journées, le dauphin mancunien (2e, 21 pts) compte désormais six unités de retard sur l'actuel champion d'Angleterre (1er, 27 pts). Et il se trouve sous la menace directe de Brighton (3e, 19 pts), le dernier membre du podium, qui accueille Brentford dimanche.

Nottingham Forest était pourtant relégable au coup d'envoi et n'avait pas encore offert de but à ses supporters à domicile. Les Reds ont fourni une double ration dans les vingt premières minutes par Jair Cunha (6e) et Liam Delap (18e), le tout sans Ndoye, qui a dû attendre la 65e pour fouler la pelouse.

Sur une contre-attaque, Delap a réussi un doublé avec une frappe puissante du gauche (73e, 3-1) après la réduction score mancunienne signée Rayan Cherki (52e). Et offert à son entraîneur Oliver Glasner une victoire qui le soulagera certainement, lui qui était sous pression ces derniers temps.

Les Gunners s'envolent

Cette défaite de City profite largement à Arsenal, qui a livré une copie solide à défaut d'être flamboyante, samedi contre Hull (1-0) à domicile. Un neuvième succès en dix journées qui donne six points d'avance au leader de Premier League.

Un but du capitaine Martin Odegaard (72e), au cours d'une seconde période très dominante, a permis au champion d'Angleterre de consolider sa première place (27 points) devant son dauphin mancunien (2e, 21 pts), attendu chez Nottingham Forest en fin de journée. Cela fait un nouveau «clean sheet» pour la meilleure défense du royaume, mais aussi une nouvelle victoire avec une efficacité minimale en attaque: les Londoniens n'ont marqué que 15 buts depuis le début de saison en Premier League.

Ils n'ont d'ailleurs pas vraiment inquiété le promu Hull en première période à l'Emirates, privé de rythme, de spectacle et de franches occasions. Les Gunners ont haussé leur niveau après la pause, dans la lignée d'Odegaard, et leur récompense est venue par un but de leur capitaine (72e). Le meneur de jeu norvégien a profité d'un tir de Noni Madueke repoussé par le gardien grec Konstantinos Tsolakis, auteur d'une prestation remarquée jusqu'ici.