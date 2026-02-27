Les débordements lors du match Lausanne-Sport-Servette le 15 février, dont un incendie en gare de Lausanne, inquiètent les autorités. Six partis vaudois demandent des mesures strictes pour mieux encadrer les supporters.

ATS Agence télégraphique suisse

Après les débordements en marge du match de football Lausanne-Sport-Servette, les partis vaudois s'expriment d'une même voix et demandent «une réaction ferme». Ils exigent notamment que, pour les rencontres à risque, les supporters soient acheminés en car et non plus en train spécial.

Le 15 février, un engin pyrotechnique lancé depuis le train des fans servettiens avait mis le feu à des câbles électriques en gare de Lausanne, paralysant le trafic ferroviaire durant plus de deux jours. A cet incident se sont ajoutées, comme régulièrement pour de telles rencontres, des perturbations avant et après le match en ville de Lausanne, sur le trajet entre la gare et le stade de la Tuilière.

Déplacement en car

A la suite de ces nouveaux débordements, qui ont déjà suscité de nombreuses critiques, six partis vaudois ont envoyé vendredi un communiqué de presse commun pour condamner ces événements et demander des mesures.

Les six formations politiques, représentant tous les groupes du Conseil communal de Lausanne et du Grand Conseil, exigent notamment que «lors des matchs à risque, les autorités cantonales et communales imposent aux clubs visiteurs de se déplacer en car jusqu'au lieu du match.» Si, malgré tout, un train spécial devait être affrété, les partis demandent que «des fouilles systématiques» soient effectuées «à la montée dans le convoi spécial ainsi qu'à l'arrivée.»

Les engins pyrotechniques doivent être «strictement prohibés» à l'intérieur des trains spéciaux, dans les cars affrétés, lors des déplacements à pied ainsi que dans les stades. Là encore, les partis réclament des fouilles systématiques à l'entrée du stade par le personnel de sécurité des clubs hôtes, «et en dernier recours par les forces de l'ordre.»

Prévention et dialogue

Parmi leurs autres recommandations, les partis souhaitent que le dialogue soit «en permanence» maintenu entre les clubs, la Swiss Football League, les clubs de supporters et les autorités. Selon eux, de la prévention doit être mise en place pour que les dangers liés notamment aux engins pyrotechniques «soient appréhendés à leur juste valeur» par les fans. Finalement, les six partis réclament «une application rigoureuse» du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, notamment pour ce qui relève des interdictions de stade et de périmètre.

Afin de faire appliquer ces mesures, divers textes seront prochainement déposés au Grand Conseil vaudois et au Conseil communal de Lausanne. «Un message clair doit être envoyé: la violence et les dégradations n'ont pas leur place dans le sport. Ensemble, les autorités politiques entendent agir avec détermination pour que ces dérives cessent», affirme le communiqué interpartis.