Le Lausanne-Sport exploite-t-il tout son potentiel?

Neuvième de Super League, le LS impressionne ses adversaires grâce à la vitesse et à la technique de ses attaquants. Mais le club vaudois n'a plus gagné depuis six matches en Super League, ce qui commence à interroger. Le match de jeudi servira de révélateur.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les faits sont là: le Lausanne-Sport s'est incliné à Lugano dimanche (2-1) et n'avance plus en Super League.

Le club vaudois n'a en effet gagné aucun de ses six derniers matches (nuls face à GC, Saint-Gall et Servette à domicile, défaites à Winterthour, Thoune et Lugano), après s'être imposé deux fois à l'extérieur pour débuter l'année (YB et Servette) et le top 6 semble un objectif désormais inatteignable pour Olivier Custodio et ses coéquipiers. La réception du SK Sigma Olomouc jeudi en play-off retour de la Conference League (1-1 à l'aller en Moravie) prend d'autant plus d'importance si le LS veut vivre une fin de saison attractive.

Neuvième de Super League, le Lausanne-Sport est-il à sa place? Pas si l'on en croit Mattia Croci-Torti, l'entraîneur du FC Lugano. S'il est toujours plus facile de faire des compliments à l'adversaire après une victoire, le Mister a tenu à souligner à quel point il était normal pour son équipe d'avoir souffert en fin de match face au LS dimanche. Les Vaudois auraient en effet largement pu égaliser à 2-2 après avoir avoir été menés 2-0 et avoir livré une première mi-temps indigne de leur potentiel. Car oui, du potentiel au LS, il y en a.

A Istanbul, le LS a fait ce que Lugano n'a pas su faire

«Je le dis avec conviction: Lausanne a nettement plus de qualités techniques que tous les autres en Super League», a affirmé Mattia Croci-Torti, impressionné par la vitesse des joueurs lausannois, comme l'avait été avant lui Tomas Janotka, l'entraîneur du Sigma Olomouc. «Quand Diakité a le ballon, allez le lui prendre... Brandon Soppy, c'est un joueur qui était titulaire en Serie A avec l'Atalanta et Udinese», a relevé «Il Crus», avant de féliciter le LS pour son parcours européen et notamment l'élimination de Besiktas, un adversaire que Lugano avait affronté la saison dernière, s'inclinant 5-1 à Istanbul, là même où le LS s'est imposé 1-0. Ces compliments-là ne sont donc pas feints.

«Si Lausanne a été aussi performant en Europe, ce n'est pas un hasard», a-t-il ainsi affirmé, avant de souligner la pertinence du recrutement d'Omar Janneh. «Meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico en jeunes, international espagnol junior, c'est quelque chose.» Le Tessinois s'est ensuite un peu enflammé en parlant du partenariat avec INEOS, qui permettrait au LS de recruter des joueurs de «Manchester City, Liverpool et de Manchester United», ce qui est tout de même un peu exagéré, même si Enzo Kana-Biyik et Sekou Koné sont prêtés par les Red Devils, et que Nathan Butler-Oyedeji vient en droite ligne d'Arsenal.

Pourquoi le LS n'exploite-il pas son potentiel à fond?

«C'est une équipe très forte, qui n'a rien à voir avec son classement actuel», assure Mattia Croci-Torti, autant pour complimenter son adversaire que pour souligner la performance de la sienne de l'avoir battue.

La question se pose dès lors: pourquoi le LS est-il neuvième de Super League? L'enchaînement des matches depuis juillet est une explication, mais ce début d'année 2026 n'a pas été plus chargé pour le club vaudois que pour les autres, à l'exception de ce match à Olomouc. Le fait que le LS dispose de joueurs de qualité est indéniable, mais les repères collectifs sont aujourd'hui compliqués à trouver, l'effectif évoluant régulièrement, les blessures et suspensions n'aidant pas à dégager un onze-type. Mais là aussi, l'explication a une limite, puisque de l'équipe qui s'est imposée à Besiktas, par exemple, dix joueurs étaient titulaires dimanche au Cornaredo (seul Bryan Okoh n'est plus là).

Jeudi, un tournant important de la saison

Alors oui, sans doute que ce LS a besoin d'encore un peu de temps pour exprimer son potentiel et que son effectif n'a pas été épargné par les blessures et les suspensions. Mais la fin du championnat arrive et il est bientôt l'heure, déjà, de tout recommencer... Pour ne pas que cette saison 2025/26 soit celle de la frustration et d'un potentiel inexploité, le match de jeudi face au Sigma Olomouc servira sans doute de tournant, tant il ne représentera pas seulement un seizième de finale européen, mais peut-être déjà un verdict sur cette saison.