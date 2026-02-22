Un Lausanne-Sport réveillé trop tard s'incline à Lugano

Trois jours après son match nul à Olomouc en Conference League, le Lausanne-Sport n'en a pas fait assez en première période pour ramener autre chose qu'une défaite de Lugano (2-1) ce dimanche. La réaction de fin de match a été bonne, cependant.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport voit le top 6 inexorablement s'éloigner, au point qu'il faudrait désormais presque un miracle pour rejoindre YB, même au petit rythme où avancent les Bernois, sachant qu'en plus, Lucerne et Zurich se trouvent désormais devant le LS, neuvième. La défaite de ce dimanche à Lugano (2-1) condamne en effet les Vaudois à faire du surplace, eux qui ont été largement dominés en première période, avant de se réveiller. Menés 2-0 à dix minutes de la fin, ils auraient même pu largement prendre un point face à un FC Lugano d'un coup bien fébrile, ce qui aurait été tout de même bien payé au vu de la première heure.

Une première mi-temps intégralement pour Lugano

Peter Zeidler avait des choix à faire ce dimanche, trois jours après le match nul à Olomouc en Conference League. L'un d'eux concernait la concurrence au poste de latéral droit. Alors, Theo Bergvall ou Brandon Soppy? La réponse a été... les deux! Le technicien du LS n'avait visiblement envie de se priver d'aucun de ces deux joueurs et a demandé au Suédois de jouer latéral, son poste, tandis que le Français montait d'un cran au poste de milieu, Florent Mollet faisant office de pendant de l'autre côté. En pointe, l'Allemand décidait de se priver d'Omar Janneh au coup d'envoi, préférant un duo Seydou Traoré-Gaoussou Diakité pour attaquer cette partie.

Lugano a ouvert la marque de manière tout à fait méritée à la 36e, le long centre d'Anto Grgic, trouvant la tête de Renato Steffen, laissé étrangement seul face à Karlo Letica. 71% à 29% de possession, trois tirs cadrés à un, 383 passes à 148: les Tessinois étaient bel et bien la meilleure équipe sur le terrain en première période ce dimanche.

Un Lausanne-Sport bien meilleur après la pause

Le LS a cependant bien attaqué la deuxième période, se montrant bien mieux disposé. Olivier Custodio avait remplacé Jamie Roche poste pour poste et les Vaudois montaient d'un cran dans la détermination et la qualité technique. Ils croyaient même égaliser à la 55e par Seydou Traoré, mais l'attaquant était en position de hors-jeu au moment de frapper et de tromper Amir Saipi, ce que n'avait pas vu l'assistant d'Urs Schnyder, contrairement à la VAR, impitoyable. Le Lausanne-Sport ne le savait pas encore, mais il venait de laisser passer sa chance puisque Daniel Dos Santos, servi en retrait par Renato Steffen, inscrivait le 2-0 cinq minutes plus tard. L'affaire était pliée.

Florent Mollet ramène le score à 2-1

Le LS essayait tout de même de recoller au score, une frappe en première intention d'Omar Janneh à la 72e étant déviée en corner par Amir Saipi. Et puis, à la 75e, Lausanne se voyait accorder un penalty... avant que la VAR, encore elle, ne vienne signaler une faute préalable de Karim Sow sur Renato Steffen de l'autre côté du terrain! La réduction du score à 2-1, amplement méritée, intervenait enfin à la 80e grâce à une jolie volée du pied gauche de Florent Mollet sur un centre d'Omar Janneh. Le score ne bougeait cependant plus: victoire tessinoise.

Olomouc jeudi, Bâle dimanche

Les joueurs du Lausanne-Sport vont retrouver leur famille tard dimanche soir, eux qui ne l'ont pas vue depuis mercredi matin, puis préparer la réception du Sigma Olomouc jeudi (21h) à la Tuilière, après le 1-1 de l'aller en Moravie. Dimanche, ce sera au tour du FC Bâle de se déplacer en Pays de Vaud.