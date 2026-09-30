Anthony Racioppi appelé en renfort par Murat Yakin

Et un quatrième gardien pour la Nati! Anthony Racioppi, portier du FC Sion, est appelé par Murat Yakin pour renforcer encore l'équipe de Suisse.

Blick Sport

La Nati a annoncé mercredi matin qu’elle faisait appel à Anthony Racioppi pour renforcer encore le poste de gardien de but. Le portier du FC Sion «rejoindra aujourd’hui la Nati comme gardien supplémentaire, afin de permettre une meilleure gestion de la charge de travail lors des entraînements durant la dernière semaine du rassemblement», peut-on lire dans un communiqué de l'ASF.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le Genevois est donc le quatrième gardien convoqué par Murat Yakin pour ce long rassemblement. «Avec Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller et Anthony Racioppi, l’effectif comprend désormais quatre gardiens et 25 joueurs au total», écrit la Nati.

Jusqu'ici, Anthony Racioppi a porté le maillot de la Suisse M20 (8 sélections) et M21 (13 sélections). S’il n’a pas encore fêté sa première cape avec l'équipe nationale A, il avait déjà été appelé dans le groupe suisse, fin 2023 par Murat Yakin.