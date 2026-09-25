Andy Carroll, ancien attaquant de Liverpool et Newcastle, révèle dans son nouveau livre qu'il a été victime d'une agression sexuelle en 2021. L'auteur des faits a été condamné à trois ans de prison.

Blick Sportdesk

Andy Carroll (37 ans), ancien attaquant de Liverpool et de Newcastle United, raconte pour la première fois en détail dans sa nouvelle autobiographie Owning It une agression sexuelle dont il affirme avoir été victime en 2021. L’ancien international anglais qualifie cette expérience de «traumatisante» et explique qu’il en subit encore aujourd’hui les conséquences.

Les faits se sont produits après un match à l’extérieur de Newcastle, où Andy Carroll évoluait à l’époque. À la suggestion de sa compagne de l’époque, il avait invité un «ami célèbre» à venir regarder avec eux un combat de boxe. C’est au cours de cette nuit que l’agression s’est produite.

«Après quelques verres, je suis allé me coucher. Plus tard, je me suis réveillé et cet homme a tenté de m’agresser sexuellement sous les couvertures», écrit Carroll.

L’agresseur condamné à trois ans de prison

Andy Carroll a immédiatement réagi. Il a mis l’homme à la porte, puis l’a frappé jusqu’à ce qu’il perde connaissance lorsque celui-ci a tenté de revenir dans la maison. La même nuit, il a alerté la police.

«Je me souviens m’être retrouvé en larmes dans les bras de la nounou de mes enfants», raconte l’ancien international anglais.

L’homme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a finalement été condamné à trois ans de prison pour des infractions à caractère sexuel. Il a également été inscrit au registre national des délinquants sexuels et interdit de se rendre dans le village où Andy Carroll vivait à l’époque.

Aujourd’hui joueur de Dagenham & Redbridge, en quatrième division anglaise, Andy Carroll n’a décidé que tardivement de rendre cette histoire publique. Après de longues discussions avec sa compagne Lou Teasdale, il a ajouté ce chapitre à son livre au dernier moment.

«Le procès a été humiliant et embarrassant», écrit Andy Carroll. Pendant longtemps, il a eu honte de parler de ce qu’il avait vécu. Il souhaite désormais que son témoignage puisse donner du courage à d’autres victimes. «Je veux reprendre le contrôle, plutôt que de laisser ce traumatisme contrôler ma vie», explique-t-il.