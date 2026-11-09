Alerte rouge: ces cinq grands clubs européens sont au bord du gouffre!

Pour plusieurs grands noms du football européen, la pause des équipes nationales arrive au bon moment! En difficulté depuis le début de la saison, ces équipes ont deux semaines pour tenter de redresser la barre. Pour certaines, la menace d'une relégation n'est déjà plus une simple hypothèse.

Fabienne Kleinhenz

Pendant près de deux semaines, les championnats cèdent la place aux sélections nationales et à la Ligue des nations. Voici cinq clubs historiques qui ont particulièrement besoin de cette coupure.

Manchester United: le géant est au bord du gouffre

Avec 20 titres de champion d'Angleterre, Manchester United partage le record national. Mais les Red Devils sont aujourd'hui bien loin de leur glorieux passé. Ils viennent de connaître leur pire entame de championnat depuis 40 ans. Toutes compétitions confondues, le club a même enchaîné neuf matches officiels sans victoire.

L'équipe qui a longtemps dominé la Premier League encaisse désormais les buts à la chaîne. Après dix journées, elle ne compte que huit points et occupe une inquiétante 18e place, synonyme de relégation. À Old Trafford, les alarmes retentissent depuis longtemps et l'entraîneur Michael Carrick est sérieusement menacé.

Les problèmes ne se limitent toutefois pas au terrain. Le club traînerait également une dette colossale de plus d'un milliard de francs. Pas vraiment de quoi faciliter le redressement de cette institution du football anglais.

Naples: le double champion en plein doute

À Naples, les supporters ont parfois tendance à voir la crise arriver plus vite qu'ailleurs. Mais cette fois, leur inquiétude n'est pas infondée. Les deux titres de champion remportés en 2023 et 2025 semblent déjà bien loin.

Le Napoli connaît son pire début de saison en championnat depuis 17 ans. Résultat: une décevante dixième place en Serie A et déjà 14 points de retard sur le leader, l'Inter Milan.

La situation est encore plus préoccupante sur la scène européenne. Avec trois défaites et onze buts encaissés en quatre rencontres, les Napolitains ont sérieusement compromis leurs chances de qualification pour la suite de la Ligue des champions.

Fiorentina: la Viola regarde déjà vers le bas

La Fiorentina rêve de retrouver les sommets du football italien. Son palmarès, avec deux titres de champion et six Coupes d'Italie, témoigne de son histoire. Le club dispose désormais d'un centre d'entraînement ultramoderne et espérait retrouver de l'ambition sous la direction de Fabio Grosso (48 ans), champion du monde 2006 avec l'Italie.

Mais le terrain raconte une tout autre histoire. La Viola a commencé sa saison par trois défaites consécutives, avant d'enchaîner cinq matches sans victoire. Juste avant la trêve, elle a tout de même arraché un match nul (2-2) sur la pelouse de la Juventus, son grand rival.

Un résultat encourageant, mais qui ne suffit pas à rassurer. La Fiorentina ne possède que deux points d'avance sur la zone de relégation.

Mönchengladbach: un début de saison historique... dans le mauvais sens

Le Borussia Mönchengladbach a complètement manqué son départ. Six défaites consécutives en championnat ont constitué un nouveau record négatif pour le club allemand. Une défaite supplémentaire aurait même fait entrer les Fohlen dans l'histoire de la Bundesliga pour de mauvaises raisons.

Cela n'est finalement pas arrivé, mais la situation reste délicate. Depuis l'arrivée d'Alexander Blessin sur le banc, le Borussia a récolté quatre points en cinq rencontres. Un bilan encore insuffisant pour respirer.

Et les statistiques historiques ne plaident pas en sa faveur: parmi les 30 équipes qui comptaient quatre points ou moins après neuf journées de Bundesliga, 21 ont finalement été reléguées.

Valence: le nouveau stade pourrait accueillir la deuxième division

Il fut un temps où Valence rivalisait avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour les sommets du football espagnol. Cette époque semble aujourd'hui très lointaine. Avec le défenseur suisse Filip Ugrinic, les Blanquinegros se battent désormais pour leur survie en Liga.

Après douze journées, le club ne compte que neuf points. Seul Malaga fait pire. Une relégation serait particulièrement douloureuse: Valence n'a plus quitté l'élite depuis son retour en première division en 1986.

Le calendrier rendrait un tel scénario encore plus embarrassant. Le club prévoit en effet de s'installer dans son nouveau stade, le Nou Mestalla, à l'été 2027. Lancé en 2007, le chantier a été interrompu à plusieurs reprises, notamment en raison de problèmes financiers. La future enceinte pourra accueillir 70'000 spectateurs.

Ce serait tout de même beaucoup de places pour un club de deuxième division.