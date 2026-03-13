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«Nouvelle reculade»
La LFP enlève les couleurs arc-en-ciel en Ligue 1

Les couleurs de l'arc-en-ciel ne seront plus sur les maillots des équipes de Ligue 1. La LFP a décidé de mettre fin à l'opération qui les rendaient visibles lors de la journée de lutte contre l'homophobie.
Publié: il y a 5 minutes
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La LFP a pris la décision d'arrêter son opération lors de la journée de lutte contre l'homophobie.
Photo: imago/PanoramiC
Blick Sport

Au début, les capitaines portaient un brassard aux couleurs arc-en-ciel. Puis, ce sont les flocages qui étaient aux couleurs du drapeau LGBTQIA+. Avant qu'il n'y ait plus qu'un patch sur le maillot. Désormais, il n'y aura plus rien du tout sur les maillots des équipes Ligue 1, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie. Car mercredi, la ligue de football professionnel (LFP) française a pris une décision controversée en mettant fin à son action «arc-en-ciel».

«Fourre-tout des discriminations»

Depuis plusieurs années, cette opération provoquait de vives polémiques, des joueurs refusant parfois de s'y associer. De ce côté-là, il n'y aura donc plus de débat, après la décision de la LFP. Par contre, celle-ci est critiquée. Et pour y répondre, plusieurs organisation LGBT ont signé un communiqué qui vise à dénoncer cette «nouvelle reculade de la LFP».

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«Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout pratique des 'discriminations', alors que la LFP organise déjà en mars une Journée dédiée à la lutte contre le racisme. La manœuvre est grossière et ne trompe personne», lit-on dans le communiqué.

La LFP, quant à elle, se défend en disant «travailler à un nouveau dispositif de communication qui mêlera la lutte contre les discriminations».

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
25
32
57
2
RC Lens
RC Lens
25
27
56
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
25
19
46
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
25
13
46
5
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
25
7
43
6
Lille OSC
Lille OSC
25
6
41
7
AS Monaco
AS Monaco
25
6
40
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
25
9
36
9
Stade Brestois
Stade Brestois
25
0
36
10
FC Lorient
FC Lorient
25
-4
34
11
Angers SCO
Angers SCO
25
-7
32
12
Toulouse FC
Toulouse FC
25
4
31
13
Paris FC
Paris FC
25
-12
27
14
Le Havre AC
Le Havre AC
25
-12
26
15
OGC Nice
OGC Nice
25
-18
24
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
25
-16
19
17
FC Nantes
FC Nantes
25
-20
17
18
FC Metz
FC Metz
25
-34
13
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