Les couleurs de l'arc-en-ciel ne seront plus sur les maillots des équipes de Ligue 1. La LFP a décidé de mettre fin à l'opération qui les rendaient visibles lors de la journée de lutte contre l'homophobie.

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Au début, les capitaines portaient un brassard aux couleurs arc-en-ciel. Puis, ce sont les flocages qui étaient aux couleurs du drapeau LGBTQIA+. Avant qu'il n'y ait plus qu'un patch sur le maillot. Désormais, il n'y aura plus rien du tout sur les maillots des équipes Ligue 1, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie. Car mercredi, la ligue de football professionnel (LFP) française a pris une décision controversée en mettant fin à son action «arc-en-ciel».

«Fourre-tout des discriminations»

Depuis plusieurs années, cette opération provoquait de vives polémiques, des joueurs refusant parfois de s'y associer. De ce côté-là, il n'y aura donc plus de débat, après la décision de la LFP. Par contre, celle-ci est critiquée. Et pour y répondre, plusieurs organisation LGBT ont signé un communiqué qui vise à dénoncer cette «nouvelle reculade de la LFP».

«Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout pratique des 'discriminations', alors que la LFP organise déjà en mars une Journée dédiée à la lutte contre le racisme. La manœuvre est grossière et ne trompe personne», lit-on dans le communiqué.

La LFP, quant à elle, se défend en disant «travailler à un nouveau dispositif de communication qui mêlera la lutte contre les discriminations».