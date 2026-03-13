Au début, les capitaines portaient un brassard aux couleurs arc-en-ciel. Puis, ce sont les flocages qui étaient aux couleurs du drapeau LGBTQIA+. Avant qu'il n'y ait plus qu'un patch sur le maillot. Désormais, il n'y aura plus rien du tout sur les maillots des équipes Ligue 1, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie. Car mercredi, la ligue de football professionnel (LFP) française a pris une décision controversée en mettant fin à son action «arc-en-ciel».
«Fourre-tout des discriminations»
Depuis plusieurs années, cette opération provoquait de vives polémiques, des joueurs refusant parfois de s'y associer. De ce côté-là, il n'y aura donc plus de débat, après la décision de la LFP. Par contre, celle-ci est critiquée. Et pour y répondre, plusieurs organisation LGBT ont signé un communiqué qui vise à dénoncer cette «nouvelle reculade de la LFP».
«Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout pratique des 'discriminations', alors que la LFP organise déjà en mars une Journée dédiée à la lutte contre le racisme. La manœuvre est grossière et ne trompe personne», lit-on dans le communiqué.
La LFP, quant à elle, se défend en disant «travailler à un nouveau dispositif de communication qui mêlera la lutte contre les discriminations».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
25
32
57
2
RC Lens
25
27
56
3
Olympique Marseille
25
19
46
4
Olympique Lyonnais
25
13
46
5
Stade Rennais FC
25
7
43
6
Lille OSC
25
6
41
7
AS Monaco
25
6
40
8
RC Strasbourg
25
9
36
9
Stade Brestois
25
0
36
10
FC Lorient
25
-4
34
11
Angers SCO
25
-7
32
12
Toulouse FC
25
4
31
13
Paris FC
25
-12
27
14
Le Havre AC
25
-12
26
15
OGC Nice
25
-18
24
16
AJ Auxerre
25
-16
19
17
FC Nantes
25
-20
17
18
FC Metz
25
-34
13