Le match entre le FC Thoune et Grasshopper déjà complet

L'engouement autour du FC Thoune se poursuit. La rencontre de samedi face à GC se jouera à guichets fermés.

Marco Mäder

«Pour le prochain match à domicile contre Grasshopper du samedi 14 mars 2026, tous les billets sont déjà partis — la Stockhorn Arena sera entièrement pleine! Les caisses resteront fermées», écrit le FC Thoune dans un communiqué. Le fol engouement autour du club de l'Oberland bernois se poursuite. Et le stade acueillera donc 10'014 fans samedi.

8741 spectateurs en moyenne

À l’automne déjà, un match à domicile du FC Thoune s’était joué à guichets fermés: celui contre le FC Bâle (1-3 en septembre). Cette saison, en moyenne, 8741 supporters se rendent à la Stockhorn Arena les jours de match.

Le coup d’envoi du match de samedi est fixé à 18 heures. La mission des Thounois est claire: faire un pas de plus vers le titre de champion. GC, en revanche, a absolument besoin de points. Les Zurichois occupent actuellement la place de barragiste.