Le match entre le FC Thoune et Grasshopper déjà complet

«Pour le prochain match à domicile contre Grasshopper du samedi 14 mars 2026, tous les billets sont déjà partis — la Stockhorn Arena sera entièrement pleine! Les caisses resteront fermées», écrit le FC Thoune dans un communiqué. Le fol engouement autour du club de l'Oberland bernois se poursuite. Et le stade acueillera donc 10'014 fans samedi.
8741 spectateurs en moyenne
À l’automne déjà, un match à domicile du FC Thoune s’était joué à guichets fermés: celui contre le FC Bâle (1-3 en septembre). Cette saison, en moyenne, 8741 supporters se rendent à la Stockhorn Arena les jours de match.
Le coup d’envoi du match de samedi est fixé à 18 heures. La mission des Thounois est claire: faire un pas de plus vers le titre de champion. GC, en revanche, a absolument besoin de points. Les Zurichois occupent actuellement la place de barragiste.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
29
34
68
2
FC St-Gall
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
Young Boys
29
3
42
7
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zurich
29
-14
24
12
FC Winterthour
29
-47
16