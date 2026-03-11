DE
FR

«Mon cœur de gardien saigne»
Un joueur du Servette FC s'en prend au coach de Tottenham

Remplacé après 17 minutes lors de la lourde défaite de Tottenham à Madrid, Antonín Kinský se retrouve au centre d’une polémique. Le gardien de Servette Joël Mall critique la décision d’Igor Tudor.
Publié: il y a 55 minutes
1/5
Le gardien de Tottenham Antonin Kinsky a vécu une soirée à oublier en Ligue des champions.
Photo: Getty Images
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian Müller

C’est la grande polémique des matches du mardi en Ligue des champions: après 17 minutes de jeu, l’entraîneur de Tottenham Igor Tudor remplace son gardien Antonín Kinský. À ce moment-là, les Anglais sont déjà menés 0-3 par l’Atlético, et le gardien tchèque de 22 ans est clairement fautif sur deux des buts encaissés.

La question se pose néanmoins: Tudor devait-il exposer ainsi son gardien, qui disputait son premier match dans la compétition, devant un public de millions de téléspectateurs? Le gardien de Servette Joël Mall a un avis très tranché. «Mon cœur de gardien saigne», commente-t-il sous une publication sur LinkedIn. «Au-delà de la décision catastrophique de remplacer le gardien quelques secondes après son erreur, je trouve le comportement lors de la sortie et dans l’interview qui a suivi encore pire», écrit l'international chypriote.

Igor Tudor parle d'une mesure de protection

«Je suis entraîneur depuis quinze ans et je n’ai jamais fait quelque chose comme ça. C’était nécessaire pour protéger le joueur et l’équipe», justifie le coach de Tottenham à propos de ce changement inhabituel.

Au final, le club anglais s'est incliné 5-2 à Madrid. De quoi grandement hypotéquer ses chances de qualification avant le match retour prévu à Londres mercredi prochain.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Mentionné dans cet article
Servette FC
Servette FC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Servette FC
      Servette FC