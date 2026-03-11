Un joueur du Servette FC s'en prend au coach de Tottenham

Remplacé après 17 minutes lors de la lourde défaite de Tottenham à Madrid, Antonín Kinský se retrouve au centre d’une polémique. Le gardien de Servette Joël Mall critique la décision d’Igor Tudor.

Christian Müller

C’est la grande polémique des matches du mardi en Ligue des champions: après 17 minutes de jeu, l’entraîneur de Tottenham Igor Tudor remplace son gardien Antonín Kinský. À ce moment-là, les Anglais sont déjà menés 0-3 par l’Atlético, et le gardien tchèque de 22 ans est clairement fautif sur deux des buts encaissés.

La question se pose néanmoins: Tudor devait-il exposer ainsi son gardien, qui disputait son premier match dans la compétition, devant un public de millions de téléspectateurs? Le gardien de Servette Joël Mall a un avis très tranché. «Mon cœur de gardien saigne», commente-t-il sous une publication sur LinkedIn. «Au-delà de la décision catastrophique de remplacer le gardien quelques secondes après son erreur, je trouve le comportement lors de la sortie et dans l’interview qui a suivi encore pire», écrit l'international chypriote.

Igor Tudor parle d'une mesure de protection

«Je suis entraîneur depuis quinze ans et je n’ai jamais fait quelque chose comme ça. C’était nécessaire pour protéger le joueur et l’équipe», justifie le coach de Tottenham à propos de ce changement inhabituel.

Au final, le club anglais s'est incliné 5-2 à Madrid. De quoi grandement hypotéquer ses chances de qualification avant le match retour prévu à Londres mercredi prochain.