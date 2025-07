Michele Kang sauve Lyon de la relégation en Ligue 2

Michele Kang mise sur un plan d'austérité pour retrouver les équilibres financiers indispensables. Photo: keystone-sda.ch

Réputée pour son engagement fort en faveur du sport féminin, la milliardaire américaine Michele Kang, nouvelle présidente de l'Olympique lyonnais, sera désormais aussi connue pour avoir sauvé le club d'une rétrogradation en Ligue 2. Déjà propriétaire de l'équipe féminine OL Lyonnes, Michele Kang, a pris la direction du club masculin de Ligue 1 le 30 juin, en remplacement de son compatriote John Textor, démissionnaire.

Elle a également été désignée présidente directrice générale d'Eagle Football Group qui chapeaute toutes les activités du club rhodanien, dont elle est administratrice depuis septembre 2023 et deuxième actionnaire derrière John Textor. Face à la commission d'appel de la DNCG mercredi, elle a su trouver les arguments et rassurer pour infléchir la décision de rétrogradation prise le 24 juin par le gendarme financier du foot français.

Une équipe moins ambitieuse

Mais après quasiment trente ans à voir leur OL jouer les premiers rôles en Championnat de France – avec sept titres consécutifs de 2002 à 2008 – et disputer la Ligue des Champions et la Ligue Europa à 26 reprises depuis 1995, le public lyonnais doit désormais s'attendre à suivre une équipe moins ambitieuse.

Pour respecter le cadre imposé par la DNCG, Michele Kang mise sur un plan d'austérité pour retrouver les équilibres financiers indispensables. Deuxième femme à diriger un club de l'élite masculine tricolore après Anne-Marie Dupuy, présidente de l'AS Cannes entre 1987 et 1989 tout en étant maire de la ville, elle est depuis mai 2023 présidente et propriétaire d'OL Lyonnes (ex OL féminin), où elle cultive plutôt la discrétion tout en étant très présente dans les prises de décisions.

«C'est une femme ambitieuse qui donne les moyens au club pour continuer à performer au plus haut niveau. Elle nous laisse travailler. Elle n'est pas physiquement toujours présente car elle vit aux Etats-Unis. Elle a une spécificité business, elle s'entoure d'experts sur le plan sportif», avait témoigné début 2024 Sonia Bompastor, entraîneure de l'OL à l'époque et désormais à Chelsea.

En cela, son association avec l'Allemand Michael Gerlinger, ancien du Bayern Munich, nouveau directeur général de l'OL, est un gage de sérieux auprès des instances.

Mais qui est Michele Kang?

Née en 1959 en Corée du Sud, Michele Kang est venue étudier aux Etats-Unis dans les années 1980 où elle a obtenu un master en management à l'université de Yale. En 2008, elle a fondé Cognosante, une société du secteur des technologies de l'information sur la santé, qu'elle a vendue en 2024. Selon le magazine Forbes, sa fortune s'élève à 1,2 milliard de dollars ce qui en fait la 11e femme la plus riche dans le sport.

Décrite comme une redoutable femme d'affaires, investisseuse et philanthrope, elle a commencé à s'intéresser au football en 2019 après la victoire des Etats-Unis au Mondial féminin disputé en France. En 2024, elle a fait un don de quatre millions de dollars à la Fédération américaine de rugby après la médaille de bronze de l'équipe féminine aux JO. Plus récemment, elle a versé 30 millions de dollars à la Fédération américaine de football pour développer le foot féminin.

Outre OL Lyonnes, elle détient le club américain du Washington Spirit, où les joueuses la surnomment la «Boss queen», et l'équipe anglaise des London City Lionesses, tout juste promue en Premier League. Ces formations sont réunies au sein de Kynisca Sports International, première organisation mondiale multi-club dédiée au football féminin.

L'objectif est «d'être pionnière de la recherche sur la performance féminine» pour «cesser de former les femmes comme si elles étaient simplement de petits hommes, et libérer leur véritable potentiel», disait-elle en 2024. A Lyon, elle a estimé que l'équipe femmes devait avoir son identité propre pour se développer. Et elle s'est donné les moyens pour réussir en termes d'encadrement sportif et de suivi médical.

Ainsi, avec OL Lyonnes, elle vient de racheter à l'OL pour 20 millions d'euros l'Académie (mixte) située à Meyzieu, près de Lyon, afin d'y développer un centre de performance destiné au foot féminin (formation et professionnelles) et négocié un contrat d'utilisation du Groupama stadium pour tous les matches d'OL Lyonnes.