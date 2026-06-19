Graines de Foot se poursuit et se termine ce dimanche. À Gland, pas moins de 53 équipes disputeront le tournoi final, sans oublier le handifoot.

Blick Sport

Après un week-end dernier riche en émotions et en football, Graines de Foot reprend ses droits pour un tournoi final. Il se tiendra le dimanche 21 juin à Gland et réunira plus de cinquante équipes. Trois tournois garçons (D-7, E et F), deux tournois filles (FF14 et FF11), ainsi que deux tournois pour personnes en situation de handicap auront lieu.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les premiers matches commenceront à 8h sur les terrains du FC Gland. Les finales féminines se tiendront à 11h45, pendant que les finales masculines se dérouleront entre 15h20 et 16h.

Les qualifiés chez les garçons

D-7 (9 équipes): Association Yverdon-Sport, FC Gingins, FC Grandson-Tuileries I, FC Lausanne-Sport II, FC Lonay III, FC Montreux-Sports I, FC Saint-Légier I, Foot Lavaux Puidoux-Chexbres, US Terre Sainte II

E (16 équipes):

Groupe 1: FC Concordia LS I, FC Crans I, FC La Sarraz-Eclépens I, FC Lausanne-Sport I, FC Lonay IV, FC Renens I, FC Savigny-Forel I, Vevey-Sport II

FC Concordia LS I, FC Crans I, FC La Sarraz-Eclépens I, FC Lausanne-Sport I, FC Lonay IV, FC Renens I, FC Savigny-Forel I, Vevey-Sport II Groupe 2: FC Amical Saint-Prex II, FC Bex I, FC Bursins-Rolle-Perroy I, FC Ecublens I, FC Grandson-Tuileries I, FC Lausanne-Sport II, FC Lutry IV, Mv Menthue NGDV I

F (20 équipes):

Groupe 1: FC Amical Saint-Prex I, FC Bosna Yverdon, FC Cheseaux I, FC Ecublens I, FC Grandson-Tuileries I, FC Jorat-Mézières I, FC Le Mont I, FC Lutry II, FC Stade Nyonnais IV, Racing Club Lausanne III

FC Amical Saint-Prex I, FC Bosna Yverdon, FC Cheseaux I, FC Ecublens I, FC Grandson-Tuileries I, FC Jorat-Mézières I, FC Le Mont I, FC Lutry II, FC Stade Nyonnais IV, Racing Club Lausanne III Groupe 2: ES Malley I, FC Bursins-Rolle-Perroy VII, FC Gland I, FC Le Mont II, FC Lonay I, FC Lutry III, FC Savigny-Forel I, FC Vallorbe-Ballaigues I, Lausanne Nord Academy I, Mvt Menthue Thierrens I

Les qualifiées chez les filles

FF14 (4 équipes): FC Echallens Région B, FC Montreux-Sports II, US Terre-Sainte III, Villeneuve Sports

FF11 (4 équipes): FC Amical Saint-Prex, FC Ecublens, FC Etoy, FC Montreux-Sports