Après un week-end dernier riche en émotions et en football, Graines de Foot reprend ses droits pour un tournoi final. Il se tiendra le dimanche 21 juin à Gland et réunira plus de cinquante équipes. Trois tournois garçons (D-7, E et F), deux tournois filles (FF14 et FF11), ainsi que deux tournois pour personnes en situation de handicap auront lieu.
Les premiers matches commenceront à 8h sur les terrains du FC Gland. Les finales féminines se tiendront à 11h45, pendant que les finales masculines se dérouleront entre 15h20 et 16h.
Les qualifiés chez les garçons
D-7 (9 équipes): Association Yverdon-Sport, FC Gingins, FC Grandson-Tuileries I, FC Lausanne-Sport II, FC Lonay III, FC Montreux-Sports I, FC Saint-Légier I, Foot Lavaux Puidoux-Chexbres, US Terre Sainte II
E (16 équipes):
- Groupe 1: FC Concordia LS I, FC Crans I, FC La Sarraz-Eclépens I, FC Lausanne-Sport I, FC Lonay IV, FC Renens I, FC Savigny-Forel I, Vevey-Sport II
- Groupe 2: FC Amical Saint-Prex II, FC Bex I, FC Bursins-Rolle-Perroy I, FC Ecublens I, FC Grandson-Tuileries I, FC Lausanne-Sport II, FC Lutry IV, Mv Menthue NGDV I
F (20 équipes):
- Groupe 1: FC Amical Saint-Prex I, FC Bosna Yverdon, FC Cheseaux I, FC Ecublens I, FC Grandson-Tuileries I, FC Jorat-Mézières I, FC Le Mont I, FC Lutry II, FC Stade Nyonnais IV, Racing Club Lausanne III
- Groupe 2: ES Malley I, FC Bursins-Rolle-Perroy VII, FC Gland I, FC Le Mont II, FC Lonay I, FC Lutry III, FC Savigny-Forel I, FC Vallorbe-Ballaigues I, Lausanne Nord Academy I, Mvt Menthue Thierrens I
Les qualifiées chez les filles
FF14 (4 équipes): FC Echallens Région B, FC Montreux-Sports II, US Terre-Sainte III, Villeneuve Sports
FF11 (4 équipes): FC Amical Saint-Prex, FC Ecublens, FC Etoy, FC Montreux-Sports