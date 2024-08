Manchester City amendé par la Premier League pour des retards

1/5 Le club de Manuel Akanji doit payer une amende salée.

Nicolas Horni

Le proverbe «Le temps, c'est de l'argent» est vieux, mais les dirigeants de Manchester City ont constaté à leurs dépens qu'il en est encore d'actualité. Le champion d'Angleterre s'est en effet vu infliger une amende d'environ 2,3 millions de francs par la Premier League, comme l'a annoncé la ligue mercredi.

La raison de cette lourde amende est simple: le club a retardé plusieurs coups d'envoi. Au total, les Skyblues auraient commis 22 infractions qui coûtent entre 11'200 et 224'000 francs chacune. Le retard le plus coûteux remonte au match contre West Ham en mai 2024, où le coup d'envoi avait été retardé de deux minutes et 46 secondes.

Pas le premier club à écoper d'une amende salée

Au total, huit infractions datent de la saison 2022/2023 et 14 de la saison dernière. La ligue et le club ont signé un accord de sanction après que le club a reconnu les fautes.

«Les règles relatives au coup d'envoi et au coup de sifflet de reprise contribuent à maintenir l'organisation de la compétition au plus haut niveau professionnel possible et à assurer la sécurité des supporters et des clubs participants», écrit la Premier League pour justifier sa décision. «En outre, ils garantissent que la diffusion de l'ensemble des 380 matches de la ligue dans le monde entier se fasse dans les délais.»

Manchester City n'est d'ailleurs pas le premier club de Premier League à payer cher de tels retards. Crystal Palace, par exemple, a été condamné à l'été 2023 à une amende d'environ 260'000 francs (dont 83'000 francs avec sursis) parce que les Eagles avaient provoqué à deux reprises un coup d'envoi tardif.