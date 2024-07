Actionnaire majoritaire de Caen Kylian Mbappé devient l'un des plus jeunes propriétaires de club d'Europe

L'attaquant et capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé, via la société Interconnected Ventures, est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, ont annoncé mercredi le club de Ligue 2 et sa société dans un communiqué.