Lugano croit à l'exploit contre José Mourinho en Champions League

Les mots sont depuis toujours une arme pour José Mourinho. Il les utilise de manière ciblée pour déstabiliser l'adversaire, pour le provoquer, pour donner un avantage à son équipe. Depuis la semaine dernière, Lugano expérimente la «méthode Mourinho» en tant qu'adversaire de l'entraîneur portugais.

Le Fenerbahçe de José Mourinho a remporté le match aller du 2e tour des qualifications pour la Ligue des champions contre les Tessinois 4-3. Au lieu de s'en réjouir, il s'enflamme dans le centre de presse de la Stockhorn Arena de Thoune. D'abord, il s'insurge contre le gazon synthétique. Ensuite, il lance une pique à son adversaire Mattia Croci-Torti. («Il parle et réclame trop»).

Et, last but not least, Mourinho invite les supporters du Fener à venir en masse au match retour (mardi, 19 heures) - et à son premier match à domicile. «Accueillons Lugano comme il se doit. Ils vont adorer cette ambiance». Ce n'est pas seulement un appel aux fans, mais aussi une menace. Il part du principe que l'ambiance du stade Sükrü-Saracoglu sera anxiogène pour les Tessinois.

«Nous n'avons qu'un but à rattraper»

Pourtant, Lugano ne doit en aucun cas avoir peur de Fenerbahce. Au match aller, les Bianconeri ont fait preuve de courage et de bravoure et ont même mené au score. S'ils ont finalement été battus, c'est d'une part grâce à Edin Dzeko (38 ans) qui, malgré son âge avancé, marque des buts à n'en plus finir. D'autre part, et de manière au moins aussi importante, à des erreurs personnelles ainsi qu'à une décision (très) discutable de l'arbitre avec ce penalty accordé aux Turcs juste avant la pause.

Il s'agit maintenant pour Lugano de renverser le résultat. Une victoire leur permettrait non seulement de rester dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, mais aussi de participer a minima à la phase de groupes de la Conference League. Mattia Croci-Torti croit l'exploit possible. «Nous devons seulement marquer un but, pas deux ou trois. Mais ce sera quand même un match très difficile à tous points de vue. Nous devons croire en nous et je suis convaincu que nous pouvons faire un excellent match».

De bons souvenirs à Istanbul

Lugano sait par expérience comment gagner à Istanbul. Il y a un an, les Bianconeri se sont imposés contre Besiktas en phase de groupes de la Conference League. A l'époque, ils avaient renversé un score de 0-2 en supériorité numérique dans les dix dernières minutes pour s'imposer 3-2.

Aujourd'hui, Lugano est à nouveau invité en Turquie. Cette fois-ci au stade Sükrü-Saracoglu - de l'autre côté du Bosphore et à 7 kilomètres à vol d'oiseau du stade de Besiktas. Pour la Suisse, c'est un bon souvenir. C'est ici que la Nati s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2006.