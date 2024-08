Cette star du football a eu deux enfants illégitimes, et elle le paie très cher

La star anglaise Kyle Walker a six enfants, dont deux illégitimes. Et ceux-ci lui coûtent cher. Mais la facture aurait pu être encore plus salée pour le défenseur de Manchester City, qui peut remercier le juge d'avoir rejeté les demandes parfois folles de son ex-amante.

1/5 Le défenseur de l'Angleterre Kyle Walker a de gros ennuis.

Christian Müller

En plus d'être un footballeur renommé, l'Anglais Kyle Walker a fort à faire avec sa famille. Et c'est le moins que l'on puisse dire: le défenseur latéral de Manchester City a non seulement fait quatre enfants avec sa femme et amour de jeunesse Annie Kilner, mais il en a également eu deux autres à la suite d'une aventure avec l'influenceuse Lauryn Goodman.

Si l'Anglais a immédiatement avoué cette première naissance hors mariage à sa femme, celle-ci n'a appris la seconde que des mois plus tard. Avec à la clef une mise à la porte pour Kyle Walker.

39'000 francs pour... un climatiseur

Mais alors qu'Annie Kilner veut lui donner une dernière chance, voilà que Kyle Walker est maintenant en conflit avec Laury Goodman. En effet, cette dernière tente de sous-tirer un maximum d'argent au joueur de Manchester City, dont le salaire annuel est estimé à plus de 10 millions de francs. La guerre que se livrent Walker et Goodman a donc logiquement été portée devant les tribunaux.

«Goodman le traite comme un chéquier ouvert», a notamment déclaré une porte-parole de l'international anglais. Si les détails de cette affaire étaient secrets jusqu'à présent, ils ont été rendus publics à la fin de la procédure. Le journal britannique «Daily Mail» s'est fait un plaisir de révéler la liste des réclamations– parfois absurdes – émises par Laury Goodman au nom de la pension alimentaire.

Pour que la naissance de son deuxième enfant reste secrète, Kyle Walker a dû lui financer une maison de près de trois millions de francs.

Le coût d'entretien de Laury Goodman a été fixée à 210'000 francs par an avant d'être réduite par le juge à 177'000 francs annuels.

Rien que pour la voiture de la nounou, Laury Goodman réclamait le versement de 35'600 francs. Elle a en finalement obtenu 14'000.

L'influenceuse demandait 39'000 francs pour... un climatiseur. Elle n'en a pas tiré le moindre centime. Le versement d'un montant de 37'000 francs pour le gazon artificiel destiné à «encourager le talent footballistique de sa fille» a également été rejeté par le juge.

Même si Kyle Walker obtient gain de cause devant le tribunal, il reste à espérer pour la famille que papa ne commettra pas un troisième faux pas...