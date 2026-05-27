Lourdes Romero a été convoquée pour la première fois avec l'équipe de Suisse. Récemment, la gardienne du FC Nuremberg a fait sensation en marquant depuis le milieu du terrain.

Blick Sport

Elle est la grande surprise de la sélection de Rafael Navarro. Lourdes Romero, âgée de 23 ans, a été convoquée pour les deux prochains matches des Suissesses, contre Malte à Lugano le 5 juin, puis en Irlande du Nord quatre jours plus tard. La portière du FC Nuremberg a été préférée à Irina Fuchs et à Nadine Böhi dans le rôle de 3e gardienne derrière Livia Peng et Elvira Herzog. Le sélectionneur a d'ailleurs dit qu'il n'était pas impossible qu'elle progresse dans la hiérarchie.

«Lourdes a très bien joué ces derniers temps», a justifié le technicien espagnol mardi en conférence de presse. Formée au FC Zurich, Romero a rejoint la Bundesliga l'été passé en provenance de Sturm Graz. Remplaçante en début d'exercice, l'ancienne gardienne de Lucerne et du FCZ a ensuite été titularisée lors des 12 derniers matches de la saison. Celle qui possède également les passeports allemand et espagnol a même réussi l'exploit de marquer un but.

C'était lors de la dernière journée, contre Wolfsburg. Son équipe était menée 2-0 par les coéquipières de Smilla Vallotto après un doublé d'Alexandra Popp, l'icône locale. Les joueuses de Nuremberg poussaient pour réduire le score et ont obtenu un coup franc. La gardienne s'est chargée de le tirer pour permettre à son équipe de monter. Son long ballon dans la boîte n'a finalement été dévié par personne, finissant sa course au fond des filets des Louves (76e).

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Alisha Lehmann encore absente

C'est encore plus beau quand c'est inutile, dit l'adage. Wolfsburg s'est finalement imposé 3-1, mais Lourdes Romero a prolongé son contrat avec l'équipe du nord de la Bavière, qui a obtenu le maintien en première division allemande. «Lourdes a en quelque sorte été jetée dans le grand bain au cours de la saison, mais elle a bénéficié d’une grande confiance en ses capacités et a su confirmer de manière impressionnante son évolution positive tout au long du deuxième tour», a souligné Osman Cankaya, responsable du football féminin à Nuremberg.

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Quatre Romandes font partie de la sélection dévoilée mardi par Rafael Navarro pour ces deux rencontres comptant pour les éliminatoires pour le Mondial 2027: la Valaisanne Iman Beney (Manchester City), la Genevoise Smilla Vallotto (Wolfsburg), la Fribourgeoise Leila Wandeler (West Ham) et la Vaudoise de Servette Chênois Amina Muratovic. Outre Romero, deux joueuses qui n'étaient pas présentes lors du dernier rassemblement pour défier la Turquie ont été convoquées: Ella Touon (SGS Essen, 22 ans) et Lydia Andrade (Cologne, 27 ans). Svenja Fölmli et Alisha Lehmann sont les deux grandes absentes de cette liste. A la suite de blessures, elles ne sont pas à 100%, a expliqué le coach. La star des réseaux sociaux avait déjà dû renoncer à la Nati en avril dernier.