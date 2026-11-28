Lionel Messi et l'Inter Miami ne défendront pas leur titre en MLS. Battus 3-0 à domicile puis 1-0 dans l'Ohio vendredi, ils quittent les play-off dès le premier tour face au Columbus Crew.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter Miami de Lionel Messi, a été éliminé au 1er tour des play-off du championnat nord-américain (MLS) par le Columbus Crew. Dominé 3-0 à domicile lors de l'acte I d'une série prévue au meilleur des trois matches, le champion en titre a été battu 1-0 vendredi dans l'Ohio lors du match 2.

La franchise floridienne s'est inclinée sur un but dans le temps additionnel de l'Uruguayen Santiago Rodriguez (90e+2). Cette défaite d'entrée est la deuxième pour le génie argentin Lionel Messi, qui avait rejoint l'Inter Miami en 2023.

Belles occasions

L'année dernière, l'iconique gaucher avait remporté la MLS avec Miami, ajoutant un trophée à son incroyable collection (avec, entre autres, un titre de champion du monde en 2022, quatre sacres en Ligue des champions avec le FC Barcelone et dix titres en Liga, le championnat espagnol).

Miami, qui a aligné vendredi aux côtés de Messi le milieu Rodrigo De Paul, le Brésilien Casemiro et fait entrer l'Uruguayen Luis Suarez en fin de match, s'est procuré de belles occasions sous la pluie de l'Ohio mais n'est jamais parvenu à ouvrir le score. Meilleur buteur de la saison régulière avec 26 réalisations, Messi reste le favori pour le titre de meilleur joueur de l'exercice 2026. Aucune équipe n'est parvenue à conserver son titre en MLS depuis le Los Angeles Galaxy en 2012.