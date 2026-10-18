Emiliano Martinez, gardien de Chelsea, a subi une opération à la mâchoire après un choc lors du match contre Everton samedi. L'Argentin de 34 ans sera absent pour plusieurs semaines, a annoncé son club.

ATS Agence télégraphique suisse

Le gardien de Chelsea Emiliano Martinez a été opéré d'une fracture de la mâchoire, a annoncé dimanche son club. L'Argentin, victime d'un choc samedi lors d'un match à Everton, évoque une absence estimée à «quelques semaines».

Le portier de 34 ans «a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires, qui ont confirmé une fracture de la mâchoire nécessitant une intervention chirurgicale», a détaillé le club de l'ouest londonien dans un communiqué. L'opération s'est déroulée «avec succès», a-t-il ajouté. «Dans quelques semaines, nous serons de retour», a écrit «Dibu» Martinez dans un message sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo de lui sur son lit d'hôpital.

Le vice-champion du monde a été victime d'un choc violent avec le défenseur central d'Everton Jarrad Branthwaite, en seconde période, au moment où il tentait de repousser un coup franc. Le staff médical s'est activé autour de lui pendant près de dix minutes, avant de l'évacuer sur une civière. Le gardien belge Mike Penders l'a remplacé pour la fin du match, remporté 2-0 par les Blues.