La triathlète Julie Derron décroche la troisième place à Dubaï

Julie Derron termine 3e à Dubaï sur le T100 World Tour, derrière Taylor-Brown et van der Kaay. La Zurichoise cède la tête du classement avant la finale le 11 décembre à Doha.

ATS Agence télégraphique suisse

La Zurichoise Julie Derron est à nouveau montée sur le podium lors de sa troisième épreuve de la saison sur le T100 World Tour. La vice-championne olympique de Paris a terminé 3e à Dubaï.

Après 2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km de course à pied, elle a fini derrière la Britannique Georgia Taylor-Brown et la Néo-Zélandaise Nicole van der Kaay. Au classement général, la Suissesse a dû céder sa place de leader à Taylor-Brown. La finale de la saison aura lieu le 11 décembre à Doha.