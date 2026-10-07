Marlen Reusser championne d'Europe du contre-la-montre

La Bernoise a devancé Demi Vollering mercredi lors d'un chrono de 22 kilomètres sur les routes slovènes. Il s'agit de son 5e sacre européen de suite.

ATS Agence télégraphique suisse

Intouchable dans les chronos, Marlen Reusser a été sacrée championne d’Europe pour la cinquième fois d’affilée, mercredi en Slovénie, en devançant la Néerlandaise Demi Vollering et la Française Juliette Berthet, qui décroche le bronze.

Même une Vollering sur un nuage en cette fin de saison n’a rien pu faire. A 35 ans, Reusser, qui a conservé son titre mondial à Montréal le mois dernier, a remporté une cinquième couronne continentale en contre-la-montre sur les routes slovènes, en maîtrisant sa rivale néerlandaise, battue pour 23 secondes. Après son doublé Mondiaux-Euro lors des courses en ligne, Demi Vollering pouvait pourtant nourrir l’espoir de mettre fin au règne de la Bernoise.

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Mais sur un circuit de 22 kilomètres avec une seule bosse à mi-parcours, Marlen Reusser est partie comme une fusée, rattrapant même assez vite l’Allemande Franziska Koch. Elle a rapidement creusé l’écart, avant de contrôler sur la fin du parcours.

«C’était la dernière grande course de la saison, et dans ce cas on a toujours envie de bien faire. Je me suis dit: “essaie juste de faire un bon chrono”. Il y a beaucoup de positif dans cette saison», a réagi Reusser, qui en 2026 a aussi gagné le Tour de Suisse et porté le maillot jaune lors du Tour de France.

«Les jambes en coton au début»

Au lendemain du sacre du relais mixte, auquel elle avait participé, la Française Juliette Berthet a pris la troisième place, à 1 min 10 secondes, offrant une deuxième médaille aux Bleus en Slovénie après les contre-performances dans les courses en ligne.

Partie prudemment, Berthet a fait la différence dans le deuxième secteur, incluant une côte de deux kilomètres, avant de parvenir à conserver une poignée de secondes d’avance sur l’Italienne Elisa Longo-Borghini.

«J’avais un peu les jambes en coton au début», mais ensuite, «dans la montée, je me suis dit: “OK, je suis dans le match...” C’est chouette de partager le podium avec de grandes championnes, c’est motivant pour la suite», a expliqué la coéquipière de Demi Vollering au sein de FDJ United-Suez.

La dernière épreuve de ces Championnats d’Europe a lieu mercredi en fin d’après-midi avec le contre-la-montre individuel hommes, où la France peut espérer une ultime médaille avec Bruno Armirail.