Dans leur antre, les Louves ont dominé les Lyonnes en quarts de finale aller de la Women's Champions League. De retour de blessure, la Genevoise a assisté à ce succès depuis le banc.

Battues mardi sur la pelouse de Wolfsburg (1-0) en quarts de finale aller de la Women's Champions League, les Lyonnaises se trouvent en ballottage défavorable et devront remporter le match retour dans une semaine pour se hisser dans le dernier carré. Les joueuses de Jonatan Giraldez concèdent leur première défaite de la saison au plus mauvais moment, alors que ce déplacement en Allemagne était un premier test pour leurs ambitions européennes.

Pour se qualifier pour les demi-finales de la C1, elles devront s'imposer par deux buts dans une semaine (jeudi 2 avril, 21h00) sur la pelouse du Groupama Stadium. Lors de la phase de groupe, terminée à la 2e place avec cinq victoires pour un match nul, elles avaient dominé Wolfsburg 3 à 1 à domicile.

« Il reste encore 90 minutes »

«C'est vrai qu'il y a de la déception, mais on sait que c'est le premier match, il reste encore 90 minutes. Maintenant, c'est à nous d'analyser et de revenir plus fortes. Il y avait quand même de bonnes choses, on s'est créé des occasions, on a même touché le poteau», a estimé la latérale droite de l'OL Lyonnes Ashley Lawrence au micro de la chaîne L'Equipe. Invaincues jusqu'à présent (28 victoires, 2 matches nuls), les Lyonnaises ont concédé l'ouverture du score dès la 14e minute, sur un but de Lineth Beerensteyn.

Sur une mauvaise entente entre Lindsey Heaps et Ashley Lawrence, Vivien Endemann est partie en contre sur le côté gauche, et a trouvé Beerensteyn, dont la frappe a été contrée par Damaris Egurrola, qui a pris sa gardienne de but Christiane Endler à contre-pieds.

Les coéquipières de Wendie Renard ne sont ensuite jamais parvenues à trouver la faille dans la défense des Louves de Wolfsburg. La meilleure occasion est venue de Kadidiatou Diani, qui a trouvé le poteau de la gardienne de but Stina Johannes à l'heure de jeu (59e), après un belle enchainement une-deux avec Ada Hegerberg, la Norvégienne trouvant la Française dans le coeur de la surface de Wolfsburg.

Smilla Vallotto, qui a été opérée des amygdales pendant la trêve hivernale, n'est pas rentrée en jeu au cours de cette rencontre. La Genevoise, qui a fêté ses 22 ans lundi, était tout de même sur le banc de l'équipe allemande. Elle a encore besoin d'un peu de temps avant de retrouver le 100% de ses capacités.

Arsenal bat Chelsea

Dans l'autre match disputé mardi, les tenantes du titre d'Arsenal ont remporté le derby londonien contre Chelsea. Stina Blackstenius, l'unique buteuse de la dernière finale contre Barcelone, a ouvert le score (23e, 1-0) et délivré une passe décisive pour Alessia Russo (76e, 3-1), la meilleure buteuse de la compétition avec huit réalisations. L'attaquante Chloe Kelly, d'une frappe lointaine qui a surpris la gardienne anglaise Hannah Hampton (32e, 2-0), a aussi permis à Arsenal de se rapprocher des demi-finales.

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Chelsea devra au moins marquer deux buts au retour, le 1er avril à Stamford Bridge, pour espérer se mesurer dans le dernier carré à Wolfsburg ou Lyon (l'aller a été remporté 1-0 par les Allemandes mardi à domicile). L'espoir de qualification a été entretenu, sous la pluie et le vent, par une frappe merveilleuse de Lauren James (66e, 2-1), tout en décontraction au moment d'envoyer un tir lointain en lucarne.

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La très technique No 10 a aussi tiré sur le poteau dans une première période où les visiteuses ont été privées d'un but, de manière discutable, après un recours à la VAR qui a mis en lumière une faute, légère, de Veerle Buurman dans un duel aérien remporté par la Néerlandaise (40e).

L'arbitre a aussi invalidé un but de Kadeisha Buchanan pour les Blues dans le temps additionnel pour une faute de la défenseuse canadienne sur la gardienne Anneke Borbe (90e+1).