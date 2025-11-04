La semaine parfaite de Smilla Vallotto, trois fois décisive

Elle ne s'arrête plus! Ce mardi, Smilla Vallotto a marqué le troisième but de la victoire de Wolfsburg sur le terrain d'Union Berlin (4-1). La série de la milieu de terrain genevoise est impressionnante: trois buts en trois matches.

Smilla Vallotto (avec son numéro 14) et Wolfsburg ont réalisé un match solide ce mardi à Berlin. Photo: imago/Contrast

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle semaine pour Smilla Vallotto! La Genevoise a inscrit son troisième but en trois matches ce mardi lors de la nette victoire de Wolfsburg sur le terrain d'Union Berlin (4-1). Titulaire, pour la première fois de la saison en Bundesliga, la milieu de terrain a inscrit le 3-1 à la 80e au terme d'une prestation pleine. Son entraîneur l'a d'ailleurs laissé 90 minutes sur le terrain, alors qu'elle est encore en manque de rythme.

Après être entrée en jeu et avoir marqué un but superbe avec l'équipe de Suisse en Ecosse mardi dernier, la milieu de terrain a offert la victoire à Wolfsburg samedi contre Hoffenheim dans les arrêts de jeu. Et voilà que ce mardi elle est encore décisive au sein d'une des meilleures équipes d'Europe, puisque les Louves comptent 100% de victoires en Champions League et sont actuellement deuxièmes de Bundesliga. L'aventure allemande de Smilla Vallotto semble vraiment avoir démarré pour de bon cette fois!