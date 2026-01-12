Smilla Vallotto a été opérée des amygdales en début d'année

Après avoir manqué plusieurs matches à l'automne, Smilla Vallotto a été opérée des amygdales pendant la trêve hivernale. La Genevoise espère retrouver le terrain le plus vite possible.

Blick Sport

Smilla Vallotto ne s'est pas envolée pour Malte avec ses coéquipières du Vfl Wolfsburg de Suisse cette semaine. Les Louves passent quelques jours dans cette île de la Méditerranée pour leur camp d'entraînement, mais la milieu de terrain genevoise est restée sur le continent pour se soigner.

La star de l'équipe de Suisse vient en effet de subir une intervention chirurgicale après avoir souffert de plusieurs inflammations des amygdales à l'automne. Régulièrement annoncée malade par son club, elle n'avait pu briller que de manière sporadique, que ce soit avec Wolfsburg ou avec la Nati.

Les maux de gorge derrière elle?

Elle avait notamment marqué un but superbe en Ecosse pour la dernière de Pia Sundhage, mais était régulièrement handicapée par ses maux de gorge. Cette opération devrait désormais lui permettre de mettre ces problèmes derrière elle et de viser un retour le plus rapide possible sur les terrains.

Rafel Navarro et le staff de la Nati l'espèrent en tout cas, tant la Nati aura besoin de sa milieu de terrain la plus créative en vue des qualifications pour la Coupe du monde qui débutent en mars (dans un groupe avec l'Irlande du Nord, la Turquie, Malte).