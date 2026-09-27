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Première journée de SBL
Fribourg Olympic a eu chaud

Fribourg Olympic a battu Union Neuchâtel 75-68 dimanche lors de la 1re journée de SBL. Malgré un début solide, les champions ont tremblé face aux 40 points de Zion Russell.
Publié: il y a 12 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg Olympic s'est fait un peu peur lors de la 1re journée de SBL. Dimanche à domicile, les champions ont dominé Union Neuchâtel 75-68.

Et sans un premier quart remporté 24-12, les hommes de Thibaut Petit auraient eu davantage de peine. Même si Olympic n'a jamais été mené au score, les Unionistes sont revenus à trois longueurs à la 39e (71-68). C'est là que Massimilano Dell'acqua a sorti un 3 pts et réussi un lancer franc dans la foulée.

Les Fribourgeois n'ont tiré qu'à 33% et ils peuvent remercier les 21 points de Boris Mbala. En face, Zion Russell a fait tout seul avec 40 pts, 9 rebonds, 4 assists et 2 interceptions.

Dans l'autre match dominical, Monthey s'est incliné à Lugano 94-72.

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