ATS Agence télégraphique suisse
Fribourg Olympic s'est fait un peu peur lors de la 1re journée de SBL. Dimanche à domicile, les champions ont dominé Union Neuchâtel 75-68.
Et sans un premier quart remporté 24-12, les hommes de Thibaut Petit auraient eu davantage de peine. Même si Olympic n'a jamais été mené au score, les Unionistes sont revenus à trois longueurs à la 39e (71-68). C'est là que Massimilano Dell'acqua a sorti un 3 pts et réussi un lancer franc dans la foulée.
Les Fribourgeois n'ont tiré qu'à 33% et ils peuvent remercier les 21 points de Boris Mbala. En face, Zion Russell a fait tout seul avec 40 pts, 9 rebonds, 4 assists et 2 interceptions.
Dans l'autre match dominical, Monthey s'est incliné à Lugano 94-72.