Fribourg Olympic a battu Union Neuchâtel 75-68 dimanche lors de la 1re journée de SBL. Malgré un début solide, les champions ont tremblé face aux 40 points de Zion Russell.

ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg Olympic s'est fait un peu peur lors de la 1re journée de SBL. Dimanche à domicile, les champions ont dominé Union Neuchâtel 75-68.

Et sans un premier quart remporté 24-12, les hommes de Thibaut Petit auraient eu davantage de peine. Même si Olympic n'a jamais été mené au score, les Unionistes sont revenus à trois longueurs à la 39e (71-68). C'est là que Massimilano Dell'acqua a sorti un 3 pts et réussi un lancer franc dans la foulée.

Les Fribourgeois n'ont tiré qu'à 33% et ils peuvent remercier les 21 points de Boris Mbala. En face, Zion Russell a fait tout seul avec 40 pts, 9 rebonds, 4 assists et 2 interceptions.

Dans l'autre match dominical, Monthey s'est incliné à Lugano 94-72.