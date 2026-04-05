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Fin de série pour San Antonio
Duel de titan entre Jokic et Wembanyama

Les Nuggets de Denver ont stoppé la série de 11 victoires des Spurs samedi au Colorado, l'emportant 136-134 après prolongation. Nikola Jokic a brillé avec 40 points, surpassant les 34 points du prodige français Victor Wembanyama.
Publié: 05.04.2026 à 08:50 heures
Photo: keystone-sda.ch

Les Nuggets ont mis fin samedi à la série de onze victoires des San Antonio Spurs samedi en NBA. Denver s'est imposé 136-134 après prolongation dans ce choc disputé dans le Colorado.

En manquant l'occasion de remporter leur 60e victoire, les Spurs (59-19) voient aussi s'éloigner la première place de la saison régulière. Le champion en titre Oklahoma City compte en effet deux victoires de plus à quatre matches de la fin pour San Antonio et cinq pour le Thunder.

Wembanyama cartonne mais Jokic fait mieux

Le prodige français Victor Wembanyama a rendu une superbe feuille de statistiques face aux Nuggets dans la lignée de ses récentes performances, avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes décisives et 5 contres. Mais la star des Nuggets Nikola Jokic a fait encore mieux avec 40 points, 13 assists, 8 rebonds et 4 blocs.

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Les Spurs ont longtemps mené mais ont été entraînés dans une prolongation par un dunk d'Aaron Gordon à six secondes de la fin du temps réglementaire. Denver a remporté son huitième succès d'affilée et occupe la 4e place à l'Ouest (50-28), juste devant les Rockets de Clint Capela (48-29).

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