Coup dur pour les Lakers: Luka Doncic, blessé à la jambe gauche, manquera la fin de la saison régulière. Son retour pour les play-off, dès le 18 avril, reste incertain.

Grosse angoisse chez les Lakers: la vedette de la franchise californienne, Luka Doncic, va manquer le reste de la saison régulière en raison d'une blessure musculaire à la jambe gauche, menaçant sa participation aux play-offs qui démarrent dans deux semaines. Le magicien slovène de 27 ans souffre d'une lésion de grade 2 aux ischio-jambiers et «sera forfait pour le reste de la saison régulière», a indiqué son équipe dans un communiqué vendredi.

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Doncic s'était arrêté de jouer tout net jeudi contre le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, après un appui fort dans le troisième quart-temps. Il était sorti du terrain résigné, la tête enfoncée dans son maillot. Sa participation aux play-offs, qui démarreront le 18 avril, est «incertaine» à ce stade selon le média américain ESPN, faisant croître l'inquiétude chez les Pourpre et Or de LeBron James, qui n'est plus du tout aussi dominant à 41 ans. Fort de la meilleure moyenne de points de la ligue (33,5 pts), Doncic a été cette saison le fer de lance des Lakers, troisièmes à l'Ouest (50v-27d), avec une série de quatre victoires jusqu'à sa blessure et la déroute contre OKC jeudi (139-96).

L'ancien de Dallas sortait d'un mois de mars invraisemblable, pour lequel il a été nommé meilleur joueur de sa Conférence avec une moyenne indécente de 37,5 points par match. Il aura signé sur le mois écoulé 13 sorties à plus de 30 unités, dont sept au-dessus de 40 et, parmi celles-ci, une à 51 et même une envolée à 60 points. Ces performances lui ont permis de devenir seulement le dixième joueur à aligner 600 points sur un mois calendaire, et le deuxième à le faire en mars après... Michael Jordan. Dans son sillage, les Lakers ont réussi un dernier mois éblouissant, avec neuf succès d'affilée, pour rejoindre le haut du classement à l'Ouest derrière le leader OKC et les Spurs, validant leur ticket pour les play-offs, même si les Denver Nuggets (49v-28d) guettent.

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«Circonstances extraordinaires»

Luka Doncic s'était affirmé comme un sérieux prétendant au titre de meilleur joueur de la saison régulière (MVP). Mais, en étant forfait sur les cinq derniers matches de la saison régulière, il n'atteint pas le quota de rencontres pour être éligible, fixé à 65. Le Slovène en compte 64. Son agent, Bill Duffy, a dit à ESPN qu'il ferait valoir des «circonstances extraordinaires», notamment la naissance de son deuxième enfant en Slovénie. Il avait alors manqué deux matches.

«Sa fille est née le 4 décembre, sur un autre continent, et pourtant il était de retour à la compétition avec son équipe aux Etats-Unis le 6 décembre», a rappelé l'agent, estimant que sa «saison record mérite d'être inscrite dans les livres d'histoire, en dépit de la malheureuse blessure d'hier soir».

Doncic avait ressenti une gêne aux ischios dès la première période contre le Thunder jeudi, mais son entraîneur, JJ Redick, a expliqué que l'équipe médicale lui avait donné le feu vert pour reprendre au troisième quart-temps. «Nous avons vérifié son état», a-t-il assuré après la partie. «Il a subi des examens mais a été déclaré apte. On ne va pas mettre un joueur en danger. Ce sont des choses qui arrivent».