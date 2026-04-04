Les Rockets de Houston, avec Clint Capela, ont écrasé Utah 140-106 vendredi, décrochant leur cinquième victoire consécutive et assurant leur place en play-off NBA. Performance XXL de Cooper Flagg avec Dallas qui plante 51 points, record de précocité.

ATS Agence télégraphique suisse

Désormais assurés de disputer les play-off, les Rockets de Clint Capela ont cueilli leur cinquième succès consécutif vendredi en NBA. Houston a dominé Utah 140-106. La franchise texane a toujours fait la course en tête, comptant 12 points d'avance à l'issue du premier quart et 19 à la mi-temps (69-50). Emmené par Kevin Durant (25 points, 6 assists, 5 rebonds), Houston a infligé une huitième défaite d'affilée au Jazz.

Clint Capela a eu droit à 13 minutes de jeu vendredi. Cantonné à un rôle très défensif, le pivot genevois de 31 ans a réussi 2 points (à 1/2 au tir), captant 4 rebonds et signant 2 blocs pour un différentiel de +15.

Cooper Flagg affole les compteurs

Cette victoire permet à Houston, 5e de la Conférence Ouest avec 48 succès pour 29 défaites, de rester dans le sillage de Denver (4e, 49-29) et des Lakers (3e, 50-27). Les Rockets peuvent donc toujours espérer avoir l'avantage du parquet au 1er tour des play-off.

A noter la performance XXL de Cooper Flagg. Le no 1 de la draft 2025 est devenu à 19 ans et 103 jours le plus jeune joueur de l'histoire à dépasser les 50 points en un match. L'ailier de Dallas en a marqué 51 dans un match perdu 138-127 par les Mavericks face à Orlando.