Les Los Angeles Clippers lourdement sanctionnés par la NBA

La NBA frappe fort: les Los Angeles Clippers perdent cinq tours de draft entre 2029 et 2033 et plusieurs dirigeant sons suspendus pour avoir contourné les règles salariales afin d’avantager leur superstar Kawhi Leonard.

ATS Agence télégraphique suisse

La NBA a sanctionné mercredi les Los Angeles Clippers du retrait de cinq premiers tours de draft entre 2029 et 2033. La franchise californienne écope en outre d'une amende de 30 millions de dollars pour avoir contourné les règles du plafond salarial pour rémunérer leur star Kawhi Leonard. La Ligue nord-américaine a également suspendu un an le propriétaire milliardaire des Clippers Steve Ballmer, alors que le patron du sportif Lawrence Frank est suspendu six mois sans salaire. Kawhi Leonard devra lui s'acquitter d'une amende de 700'000 dollars, sans que son transfert aux Toronto Raptors cet été ne soit compromis.

Ces sanctions, lourdes et inédites, interviennent un an après les révélations du journaliste Pablo Torre dans son podcast qui ont déclenché une enquête d'un cabinet d'avocats missionné par la NBA. «Je suis profondément déçu par les violations flagrantes de nos règles et par les défaillances institutionnelles et de direction des Clippers qui ont conduit à ces comportements répréhensibles. La sévérité des sanctions reflète la gravité des infractions», a réagi le patron de la NBA Adam Silver.

La convention collective de la NBA interdit aux franchises de mettre en relation les sponsors de l'équipe avec les joueurs, ce qui équivaut à proposer un complément de rémunération de manière détournée. En l'espèce, les Clippers ont permis des arrangements entre quatre de leurs partenaires commerciaux, nommément Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics et Lockton Insurance, et Kawhi Leonard. Ces arrangements ont profité au joueur et à ses proches à hauteur de plusieurs millions de dollars.

L'enquête a aussi découvert que les Clippers ont payé des frais personnels de Kawhi Leonard, de sa famille et de son représentant, évoquant des déplacements en avion, des hébergements et des cadeaux, sans que ces dépenses n'aient été déduites de son salaire comme le règlement le prévoit.

Leonard accepte

Kawhi Leonard a empoché environ 300 millions de dollars durant son passage aux Clippers de 2019 à cet été. Le joueur, champion NBA avec les San Antonio Spurs et les Raptors, n'a pas réédité l'exploit avec la franchise californienne, notamment en raison de blessures à répétition.

«J'accepte l'entière responsabilité pour des erreurs de jugement faites par des membres de mon entourage, a réagi l'Américain sur Instagram. J'ai signé mon contrat avec les Clippers ainsi que les accords en question de bonne foi, pleinement engagé à remplir mes obligations et sans avoir connaissance d'une quelconque intention de la part de quiconque de contourner le plafond salarial.»