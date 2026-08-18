La famille Buss pourrait perdre définitivement le contrôle des Los Angeles Lakers après 40 ans à leur tête. Une vente des parts restantes au duo Bob Iger-Joshua Kushner pour 12,5 milliards de dollars est en cours.

ATS Agence télégraphique suisse

La famille Buss s'effrite quant à l'idée de vendre ses parts des Los Angeles Lakers, ont rapporté lundi des médias américains, une semaine après le changement d'actionnaire majoritaire. Elle a été aux manettes de la mythique franchise pendant plus de 40 ans.

Une partie des descendants de Jerry Buss, qui a racheté les Lakers en 1979 pour en faire l'une des marques les plus connues du sport, veulent vendre leur participation à hauteur de 17,8% du capital, à un groupe dirigé par Bob Iger, ont indiqué The Athletic, ESPN, USA Today et d'autres organes de presse de Los Angeles. Mais Jeanie Buss, qui a pris le relais à la tête des Lakers après la mort de son père en 2013, s'est opposée à cette décision.

Droit de veto

Son avocat Adam Streisand a dit dans une lettre adressée à ses cinq frères et soeurs - dont CNBC et ESPN ont obtenu une copie - que tout vote suggérant une vente «serait et est nul», car son accord est nécessaire pour prendre une telle décision, en tant qu'administratrice du trust familial aux côtés de Joey et Janie Buss.

«Les co-administrateurs du trust sont tenus de voter de manière à garantir le maintien du seuil minimum de 15% de participation, afin que Jeanie Buss puisse garder le contrôle» de la franchise en tant qu'actionnaire, précise la lettre. Ce seuil permet en effet à Jeanie Buss de représenter les Lakers au conseil des propriétaires de la NBA.

Mais dans un communiqué relaté par ESPN, la famille Buss dit avoir décidé «de vendre les actions restantes détenues par le Buss Family Trust à la société de Bob Iger dans le cadre de la transaction en cours».

L'ancien patron de Disney Bob Iger s'est associé à Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump, pour acquérir la majorité des parts de la franchise au milliardaire Mark Walter, dans une transaction record évaluée à 12,5 milliards de dollars. «Nous aimons les Lakers et leurs supporters, et nous continuerons à soutenir Los Angeles, mais il est temps de saisir cette opportunité pour tourner la page et nous retirer avec dignité tant que nous le pouvons encore», a ajouté la famille.

Une première vente il y a un an

L'année dernière, la famille Buss avait vendu les Lakers à l'entrepreneur américain Mark Walter pour 10 milliards de dollars, mais avait gardé des parts chez les multiples champions de la NBA. Si cette nouvelle transaction est réalisée, le duo des nouveaux propriétaires Joshua Kushner-Bob Iger devrait détenir environ 83% de la franchise, après leur validation par la NBA qui est attendue en septembre.

La famille Buss perdrait alors toute influence au sein de la franchise forgée par Jerry Buss, pionnier du divertissement dans le sport qui avait instillé dans les années 1980 une image des Lakers mêlant titres, show et glamour.