Vasco Vilaca est sacré champion du monde à Pontevedra malgré une deuxième place dans la course finale, remportée par l'Australien Matthew Hauser en 1h39'31. Le Portugais a brillé sur six podiums cette saison.

ATS Agence télégraphique suisse

Vasco Vilaca est devenu champion du monde pour la première fois à Pontevedra. Le Portugais a certes dû s'incliner dans le sprint final face à l'Australien Matthew Hauser, qui s'est imposé en 1h39'31, mais cette deuxième place suffit à Vilaca pour s'imposer au classement général et décrocher le titre de champion du monde.

Il est monté sur le podium lors de six des neuf courses disputées cette année.

Le Suisse Simon Westermann a longtemps réalisé une belle course, mais il a finalement terminé à la 20e place. Il a franchi la ligne d'arrivée 2'23 s après Hauser.