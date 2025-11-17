Mariés mais souvent à distance depuis dix ans, Lena Häcki-Gross et son époux Marco vont enfin partager un hiver côte à côte. L’ex-biathlète allemand rejoint Swiss-Ski dans le staff de Coupe du monde, offrant au couple une première saison sans frontières.

Une bonne nouvelle pour la star suisse du biahhlon Lena Häcki-Gross

Une bonne nouvelle pour la star suisse du biahhlon Lena Häcki-Gross

1/6 Lena Häcki-Gross et Marco Gross ont enfin le même employeur. Photo: keystone-sda.ch

Marco Pescio

Ils se sont rencontrés en 2014 lors des Mondiaux juniors aux États-Unis et se sont dit «ou » en 2022 à Engelberg. Pour Lena Häcki-Gross (30 ans) et son mari Marco Gross (30 ans), une nouvelle phase commence. «Depuis que nous sommes ensemble, c’est le premier hiver où nous allons enfin pouvoir nous voir plus régulièrement», sourit la biathlète suisse. La raison: son époux, lui aussi biathlète professionnel, rejoint Swiss-Ski en tant que «serviceman» pour la Coupe du monde qui débute fin novembre.

Jusqu’ici, le fils de la légende allemande Ricco Gross, quadruple champion olympique et neuf fois champion du monde, travaillait parfois avec l’équipe allemande, et parfois avec la Slovénie comme conseiller. Désormais, le couple parcourra les mêmes routes et représentera le même drapeau — un énorme soulagement côté organisation, surtout avant un hiver olympique.

Une frontière claire au quotidien

L’engagement de Marco Gross a été réglé dès le printemps, explique la cheffe d’équipe Sandra Flunger. Déjà aperçu dans le staff suisse la saison passée, il avait «fait du bon travail», ce qui a convaincu Swiss-Ski d’en faire un membre permanent.

Et pas d’inquiétude pour les équilibres internes: Marco Gross ne s’occupera pas de sa femme, mais du vétéran Jeremy Finello et du jeune talent James Pacal. Une configuration idéale selon Lena Häcki-Gross: elle pourra voir son mari bien plus souvent… tout en gardant une séparation nette entre vie privée et performance.