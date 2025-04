Le peloton refera-t-il un tour du côté du Moulin Rouge?

Blick Sport, avec ATS

Traditionnellement, la dernière étape du Tour de France se termine sur les Champs-Élysées, à Paris. Après une exception à Nice l'an dernier en raison des Jeux olympiques, cela sera à nouveau le cas cette année. Mais les organisateurs veulent du changement.

Ceux-ci souhaitent agrémenter l’étape finale avec la montée vers Montmartre, qui a livré un formidable spectacle lors des JO de Paris. En ajoutant la fameuse côte, les organisateurs répondraient également aux critiques selon lesquelles la section finale est devenue ennuyeuse, car elle se termine toujours par un sprint sur la plus belle avenue du monde. Le vainqueur désigné du Tour n’est alors plus attaqué par ses rivaux lors de l’étape finale.

Le souvenir de 2024

Le préfet de police de Paris confirme les projets correspondants, mais évoque aussi quelques questions ouvertes. «Il faut voir si on a assez de barrières et assez d’unités mobiles», a déclaré le chef de la police, Laurent Nunez. «Ce n’est pas la même chose d’avoir 80 coureurs aux Jeux olympiques et ensuite 170 dans ce qui sera probablement une étape très compétitive.»

Lors des Jeux olympiques 2024, les coureurs ont traversé Montmartre à plusieurs reprises et sont par ailleurs passés devant le célèbre théâtre du Moulin Rouge. Des dizaines de milliers de spectateurs avaient créé une atmosphère complètement folle. De quoi donner envie de retenter l'expérience.