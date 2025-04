Un Suisse pose pour la photo de l'année en motocross

1/6 Jeremy Seewer: le Zurichois est depuis des années l'un des meilleurs pilotes de la catégorie reine du motocross, le MXGP. Photo: BENJAMIN SOLAND

Matthias Dubach

Un départ de motocross est l’un des plus grands spectacles du sport automobile: jusqu’à 40 pilotes se tiennent côte à côte à la grille de départ et foncent ensuite comme des fous vers le premier virage. Le chaos pur et simple. La suite de la course est haletante, l’adrénaline monte, la boue vole dans les airs, il y a des contacts et des chutes.

Au milieu de ces scènes, certains coureurs ont le cœur bien accroché et se faufilent tant bien que mal au milieu de leurs concurrents. C’est le cas de Jeremy Seewer. À 30 ans, la star suisse du MXGP a livré une prestation mémorable avant sa grande entrée en scène à domicile ce lundi de Pâques à Frauenfeld (TG).

«Hell yeah!»

Lors du GP de Sardaigne, Jeremy Seewer est sorti du chaos au premier virage d’une seule main, la main gauche en l’air, en faisant un geste aux photographes présents sur le bord de la piste. Ce geste, connu par certains comme étant le signe du diable, est surtout utilisé lors des concerts de métal. Autrement dit: Hell yeah! Quelle photo en plein milieu du tumulte!

Sollicité par Blick, le Suisse rit et explique que son action n’avait rien à voir avec un quelconque geste diabolique. «C’était un geste spontané qui venait du ventre, parce que j’avais réussi les deux holeshots.» Le Holeshot? C’est ainsi que l’on appelle en motocross le fait de «gagner» le départ. Le premier à tourner au premier virage a ainsi réussi le holeshot.

Jeremy Seewer a remporté le holeshot lors de la première manche, puis lors de la deuxième. «Il est très rare que des pilotes réussissent deux holeshots le même jour. Cela ne t’arrive pas souvent dans une carrière», assure le coureur.

Cette prouesse n’a certes aucune signification dans le tableau du championnat du monde, mais elle apporte beaucoup de respect. Et pour Jeremy Seewer, qui est passé de Kawasaki à Ducati cet hiver, il était encore plus classe de réussir cette performance en ayant tout juste changé de moto.

Pas encore de podium

Le geste du Zurichois est passé inaperçu pendant quelques jours. Ce n’est que lorsque le célèbre photographe de motocross Juan Pablo Acevedo a examiné ses photos en détail après la course que le cliché lui a sauté aux yeux. Il s’agit déjà de la photo de motocross de l’année.

Mais le Suisse ne veut pas trop fanfaronner avant son entrée en lice à Frauenfeld. En effet, malgré des départs tonitruants, il n’a pas encore terminé un GP sur le podium cette saison. Son travail de développement avec la toute nouvelle Ducati est loin d’être terminé.

Le quintuple vice-champion du monde se rend en Thurgovie en tant que dixième du championnat du monde et déclare: «Il y a deux ou trois semaines, nous n’étions pas encore là où nous sommes aujourd’hui. Mais lors de la dernière course, dimanche dernier à Arco, les choses se sont déjà nettement améliorées. Nous sommes prêts pour la prochaine étape!» De quoi donner d’autres photos très stylées.