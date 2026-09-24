Le Lausannois Thibault Rivier est devenu champion du monde junior de triathlon, jeudi en Espagne. À Pontevedra, il a triomphé au sprint contre le Portugais Dinis Ferreira.

Un Vaudois devient champion du monde de triathlon

Un Vaudois devient champion du monde de triathlon

ATS Agence télégraphique suisse

Thibault Rivier s'est adjugé le titre de champion du monde junior de triathlon à Pontevedra, en Espagne. Le Vaudois s'est imposé au sprint final face au Portugais Dinis Ferreira et est devenu le premier Suisse à remporter le titre mondial chez les juniors masculins.

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Deux médailles suisses ont également été remportées dans la course féminine junior. Anouk Danna a décroché l’argent, tandis que Kimey Casanova a remporté le bronze pour ses premiers championnats du monde juniors. C’est la Hongroise Fanni Szalai qui a été sacrée championne du monde.

Danna a terminé à 37 secondes de la vainqueure, Casanova à 1 minute et 18 secondes. Pour Danna, il s’agit de sa deuxième médaille remportée lors d’un grand rendez-vous, après son titre aux Championnats d’Europe juniors cet été.