Crash et lièvre évité de peu: la course de MotoGP a été animée

Jorge Martin devance tout le monde au sprint. Photo: Getty Images 1/5

Ramona Bieri et SDA

Le leader du championnat du monde Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint MotoGP du GP d'Australie. Son rival Francesco Bagnaia (Ducati) ne s'est classé que quatrième. Au classement général, Martin compte 16 points d'avance avant la course de dimanche.

Marc Marquez, qui s'est élancé de la deuxième place sur la grille de départ, a pris un mauvais départ et a reculé jusqu'à la huitième place. Tout l'inverse de Martin, qui a pris la tête dès le début de la course. Bagnaia est certes parvenue à prendre brièvement la deuxième place dans la lutte pour le titre mondial. Mais il n'a pas été en mesure de la conserver.

Marquez a alors entamé sa «remontada» et s'est hissé à la cinquième place après seulement deux tours. Alors que Martin a pu compter trois secondes d'avance sur ses concurrents à la mi-course, Marquez et Bagnaia se sont livrés un duel intense derrière lui pour la deuxième place. C'est finalement le premier nommé, alors que Bagnaia a même été dépassé par Enea Bastianini.

Bezzecchi percute l'arrière de Vinales

Peu avant la fin de la course, un crash spectaculaire s'est produit. Marco Bezzecchi a freiné et a percuté l'arrière de Maverick Vinales. Tous deux chutent violemment et s'envolent à grande vitesse dans le bac à gravier. Les deux pilotes s'en sont finalement sortis sans trop de mal.

0:38 MotoGP en Australie: Chutes spectaculaires de Marco Bezzecchi et Maverick Viñales

Tous deux ne souffrent d'aucune fracture, comme l'indiquent leurs équipes après un premier contrôle. Bezzecchi a été transporté à Melbourne pour des examens complémentaires. Plusieurs contusions ont été diagnostiquées chez Vinales.

Au championnat, Jorge Martin, qui s'est lui fait une frayeur en évitant de justesse un lièvre, compte 404 points après sa victoire au sprint, Bagnaia 388 points et Marquez et Bastianini 320 points. Il reste encore trois GP à disputer après la course. Tout reste donc ouvert entre Martin et Bagnaia.