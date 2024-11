Après une semaine de course, le Genevois a mis le cap à l'est, le long de la côte africaine. Or, la majorité des 39 skippers restants, dont les favoris, a choisi un chemin plus à l'ouest. Un pari payant?

Le Genevois se trouve à 49 milles nautiques (78 km) du leader actuel. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Alan Roura occupait dimanche soir la 5e place provisoire du Vendée Globe. Le Genevois de 31 ans, l'un des rares navigateurs à avoir opté pour un parcours à l'est, le long des côtes africaines, dans sa route vers le sud et le cap de Bonne-Espérance, pointait à 49 milles nautiques (78 km) du leader actuel, le Britannique Sam Goodchild, au moment de la diffusion du classement quotidien de 19h.

La majorité des 39 bateaux toujours en course dans la 10e édition de cette régate en solitaire au tour du monde, sans escale et sans assistance, a pour sa part opté pour un passage plus à l'ouest, en espérant bénéficier par la suite de vents plus forts.

Parmi les monocoques misant sur cette tactique, on trouve les principaux favoris: les Français Yoann Richomme, Charlie Dalin, Thomas Ruyant ou Jérémie Beyou ainsi que les Suisses Justine Mettraux et Oliver Heer. En soirée, la Genevoise, aux avant-postes dès les premières heures de course avant de reculer quelque peu, était remontée à la 16e place, tandis que le Saint-Gallois occupait la 26e.

Un premier abandon

Mais tout reste bien entendu encore à faire, après seulement 7 jours de course sur les quelque 80 que devrait durer cette circumnavigation planétaire, où les choix tactiques et la résistance humaine et du matériel seront déterminants.

Le Vendée Globe a d'ailleurs vécu vendredi son premier abandon depuis le départ. Victime d'une blessure à la cheville et de dégâts en tête de mât, le Français Maxime Sorel a dû se résoudre à jeter l'éponge et faisait route vers Madère. Son compatriote Louis Burton a pour sa part constaté des fissures sur le pont de son IMOCA, mais a pour l'heure choisi de rester en course. Le Hongrois Szabolcs Weöres, dernier classé, s'est quant à lui arrêté aux Canaries pour tenter de réparer ses voiles déchirées.