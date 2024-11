Il imite la célébration de Cristiano Ronaldo... et se blesse!

Demeer Blankumsee s'est fait mal en voulant imiter Cristiano Ronaldo Photo: Icon Sportswire via Getty Images

Blick Sport

On pourrait presque en rire si ce n’était pas si dramatique. Dans la nuit de samedi à dimanche, lors d’un match NCAA entre les Memphis Tigers et les UTSA Roadrunners, Demeer Blankumser a connu l’un de ces moments que les amateurs de bourdes adorent. Après un premier quart temps, son équipe accuse un retard de quatre points. Mais le receveur a inscrit coup sur coup deux touchdowns, traversant la défense adverse avec une aisance déconcertante sur le second. L’action semble parfaite… jusqu’à la célébration.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au moment de fêter son exploit, Blankumser décide de faire le fameux «Siuuuuu!» de Cristiano Ronaldo, bras écartés et saut caractéristique en rotation. Une pirouette qui fait la gloire de «CR7» mais qui tourne au fiasco pour l’Américain. Il atterrit mal, son genou se dérobe et le joueur s’effondre. Résultat: une blessure et un match terminé avant la mi-temps. Quelques minutes plus tard, il a été filmé sur le banc de son équipe en train de se faire ausculter.

Sur les réseaux sociaux, le malheureux a quelque peu rassuré ses fans en disant qu'il allait bien et que l'équipe reviendrait plus forte. Les Memphis Tigers se sont inclinés 36-44 alors qu'ils menaient 24-14 au moment de la blessure de Demeer Blankumser. Voilà qui ne va pas mettre du baume au coeur - ni à la cheville - de l'infortuné.