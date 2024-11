Le père de Jakob Ingebrigtsen inculpé pour violences sur son fils

Jakob Ingebrigtsen lors de la Diamond League à Zurich le 5 septembre dernier. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Gjert Ingebrigtsen, père et ancien entraîneur du double champion olympique norvégien Jakob Ingebrigtsen a été mis en examen, a annoncé samedi à l'AFP l'avocate de l'athlète. Il est accusé de violences domestiques sur son fils.

Jakob Ingebrigtsen et deux de ses frères également athlètes, Henrik et Filip, avaient fait sensation en octobre 2023 en accusant leur père de violences dans une tribune parue dans la presse. «Nous avons grandi avec un père très agressif et autoritaire, qui a eu recours à la violence physique et aux menaces dans le cadre de son éducation», écrivaient-il dans le journal Verdens Gang (VG), disant être toujours habités par un sentiment de «malaise» et par la «peur».

«Violences sur plus de dix ans»

Après une première phase de l'enquête, Gjert Ingebrigtsen avait été inculpé en avril pour des violences contre un autre de ses sept enfants, un fils plus jeune. Le père de famille est désormais poursuivi également pour des violences contre Jakob, a indiqué à l'AFP l'avocate Mette Yvonne Larsen.

«Les charges retenues contre lui sont graves. Elles concernent des violences sur plus de dix ans, depuis qu'il était un petit garçon», a précisé Me Larsen. Le procès devrait avoir lieu en 2025, mais aucune date n'a encore été fixée.

Jakob Ingebrigtsen est le plus titré de la fratrie, avec deux titres mondiaux sur 5000 m en 2022 et 2023, et deux titres olympiques sur 1500 m à Tokyo 2021 et 5000 m cet été à Paris. Ses frères Henrik (33 ans) et Filip (31 ans) ont été champions d'Europe du 1500 m en 2012 et en 2016 respectivement.