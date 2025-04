Le parcours du 88e Tour de Suisse est connu

Le 88e Tour de Suisse débutera le 15 juin 2025 à Küssnacht am Rigi et se terminera sept jours plus tard par un contre-la-montre en montagne. Le tour promet des étapes exigeantes avec des points forts comme une étape reine avec près de 4000 mètres de dénivelé.

La 4e étape emmènera le peloton en Italie, à Piuro, via le col du Splügen dont le sommet culmine à 2113 m. Photo: IMAGO/Photo News

ATS Agence télégraphique suisse

Contrairement à l'an passé, le Tour de Suisse ne proposera pas de prologue. La 1re étape se déroulera autour du Rigi, avec un parcours vallonné.

Lundi et mardi, deux étapes partiront successivement depuis Aarau. La première se terminera au Lac Noir, et l'autre à Heiden. Ces deux journées pourraient être favorables aux sprinters et aux puncheurs. La 4e étape emmènera le peloton en Italie, à Piuro, via le col du Splügen dont le sommet culmine à 2113 m.

Dénivellation de presque 4000m

L'étape reine aura lieu le jour suivant, entre La Punt et Santa Maria. Les grimpeurs auront de quoi s'illustrer avec une dénivellation de presque 4000m, les ascensions du Julier et du San Bernardino ainsi que deux fois la raide montée finale à Santa Maria.

Ensuite, les coureurs iront vendredi de Coire à Neuhausen am Rheinfall, puis samedi de là à Emmetten. La course prendra fin par un contre-la-montre en côte de Beckenried à Stockhütte.