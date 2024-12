«Noè Ponti ne peut pas être comparé à Marco Odermatt»

1/10 Noè Ponti prend des selfies avec des fans lors de son accueil à l'aéroport de Zurich après les championnats du monde de natation à Budapest. Photo: keystone-sda.ch

Patrick Mäder

Avec cinq records du monde au cours des deux derniers mois et trois titres de champion du monde en petit bassin, Noè Ponti est devenu le visage de la natation suisse. Ce sympathique Tessinois de 23 ans, qui est à l'aise dans quatre langues, devient donc intéressant sur le plan du marketing.

Son conseiller Nico Decurtins, de l'agence de communication bâloise Abrogans, affirme certes qu'aucune nouvelle demande de sponsoring n'a encore été formulée ces derniers jours, mais que «ses récents succès fournissent de bons arguments pour approcher activement de nouveaux partenaires».

Decurtins relativise la comparaison entre Ponti et Marco Odermatt, qu'Abrogans conseille et commercialise également: «On peut les comparer dans la mesure où ils sont actuellement les figures de proue de leur sport en Suisse et que tous deux remportent des titres mondiaux». Mais en termes de commercialisation, ils n'évoluent pas dans la même catégorie. «Marco domine la scène du ski depuis plusieurs années et est considéré comme le meilleur skieur du moment. De plus, il est champion olympique.» Un titre qui rayonne dans le monde entier.

«Au Tessin, tous les enfants le connaissent»

Les succès aux championnats du monde ont propulsé Ponti dans une nouvelle sphère, mais Odermatt n'est pas à portée de main. L'un est nageur, l'autre skieur. Une différence décisive en termes de visibilité. «La SSR diffuse depuis des années chaque course de ski sur les trois chaînes linguistiques. Les nageurs ne peuvent que rêver de cela», explique Decurtins. En effet, la natation n'est pratiquement visible à la télévision que lors de grands événements comme les Jeux olympiques. Les récents succès de Ponti aux championnats du monde ont tout de même été retransmis en direct sur RSI, du moins en partie.

Selon Decurtins, la notoriété de Ponti au Tessin peut être comparée à la popularité et à la visibilité d'Odermatt dans toute la Suisse: «Au Tessin, tous les enfants le connaissent». Le nageur a d'ailleurs remporté les quatre derniers titres de sportif tessinois de l'année. «Le fait que Ponti soit tessinois ne joue pas un grand rôle niveau marketing. Même si en étant suisse allemand, le marché est un peu plus grand. En revanche, l'Italie s'intéresse aussi à ce jeune homme de 23 ans. C'est un marché très intéressant pour nous.»

Spirig et Ryf comme modèles

L'objectif est aussi de rendre Ponti plus visible et plus populaire en Suisse alémanique. «Noè est en train de devenir une personnalité connue au niveau national. Chaque sport a besoin d'athlètes auxquels s'identifier. Dans cette mesure, notre objectif est de faire de lui une personnalité comme Nicola Spirig ou Daniela Ryf, qui ont réussi à devenir des icônes nationales dans des sports également moins médiatisés.»

Le changement de club effectué après les Jeux olympiques, de Nuoto Sport Locarno au SC Uster, prend ainsi tout son sens. Bien que la base d'entraînement et le domicile de Ponti soient toujours au Tessin, ce transfert peut certainement influencer positivement l'attachement du triple champion du monde à la Suisse alémanique. Et contribuer ainsi à augmenter sa popularité dans tout le pays.