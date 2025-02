Clint Capela (15) a connu la défaite avec les Hawks jeudi pour son retour aux affaires Photo: ERIK S. LESSER

ATS Agence télégraphique suisse

Clint Capela a connu la défaite jeudi pour son retour sur les parquets en NBA. Les Hawks se sont en effet inclinés 114-108 à domicile face au Magic d'Orlando.

Absent lors des neuf matches précédents de son équipe, Clint Capela n'avait plus été aligné depuis le 27 janvier en raison essentiellement de problèmes de dos. L'intérieur genevois, objet de nombreuses rumeurs de transfert à la «trade deadline», a eu droit à 18 minutes de jeu face au Magic.

Paolo Banchero a tué le match

Le Meyrinois est resté discret, réussissant 3 points (à 1/6 au tir et 1/2 sur la ligne des lancers-francs) et 4 rebonds pour un différentiel de -7. Le pivot titulaire des Hawks Onyeka Okongwu a quant à lui cumulé 11 points et 7 rebonds, alors que le meilleur marqueur d'Atlanta fut une nouvelle fois Trae Young (38 points).

Porté par Paolo Banchero (36 points, 10 rebonds, 5 assists), Orlando a pourtant souffert en début de match. Mené de 19 points (40-21) au début du deuxième quart après avoir encaissé un 7-0, le Magic avait pris les commandes à la mi-temps (59-58) en signant un partiel de 38-18 grâce à 18 points de Banchero.