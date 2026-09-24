Shin Ohashi établit un nouveau record du monde

Shin Ohashi, 17 ans, a explosé le record du monde du 200 m brasse en 2'04''83, jeudi à Tokyo. Le nageur japonais vise désormais l'or aux Mondiaux et aux JO 2028.

Le Japonais Shin Ohashi a pulvérisé le record du monde du 200 mètres brasse. Il a nagé la distance en 2'04''83 jeudi pour remporter la médaille d'or aux Jeux asiatiques à Tokyo.

Le nageur de 17 ans a ainsi amélioré de plus d'une demi-seconde (0''65) l'ancien record détenu par le Chinois Qin Haiyang en 2'05''48 depuis juillet 2023. Ce dernier n'a pas nagé le 200 m brasse à Tokyo.

Objectif médailles d'or

«Mon objectif a toujours été de battre le record du monde alors je suis très heureux de l'avoir fait», a commenté Ohashi, qui avait déjà remporté cette semaine le 100 m brasse des Jeux asiatiques, à égalité avec le Chinois Dong Zhihao.

Jeudi, il a terminé seul et loin devant, avec 3''84 d'avance sur le Kyrghize Denis Petrashov, médaillé d'argent. «Mon prochain objectif est de remporter la médaille d'or aux Mondiaux l'an prochain puis la médaille d'or des Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles», a-t-il annoncé.