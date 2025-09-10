Un vététiste venu du Vénézuela avait fini sa course dans le public, dimanche à Champéry.
Photo: MAXIME SCHMID
ATS Agence télégraphique suisse
Parmi les premiers concurrents à s'élancer sur la piste de descente chablaisienne, le Vénézuélien Antony Ruiz avait perdu la maîtrise de son VTT et avait fini sa course dans le public, fauchant deux spectatrices.
Héliportées à l'hôpital, une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans «n'ont souffert que de blessures légères», précise mercredi la police cantonale valaisanne. Leur pronostic vital n'a jamais été engagé. Elles ont toutes les deux pu rentrer à la maison.
