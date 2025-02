Grosse frayeur pour Simon Ehammer, qui a cassé sa perche en plein saut

Simon Ehammer a eu de la chance dans sa malchance. Photo: Claude Diderich/freshfocus

Simon Strimer

La salle de Saint-Gall est encore en train de se remplir quand arrive le drame. Alors qu'il s'élance pour le concours de saut à la perche, Simon Ehammer s'élève dans les airs. Un fracas retentit, deux morceaux de sa perche s'envolent, l'un d'eux manque de toucher la table du jury. L'Appenzellois retombe sur le tapis. Une grosse frayeur lors de ces championnats suisses en salle.

Vu de l'extérieur, l'incident est sans gravité. Six minutes plus tard seulement, Simon Ehammer tente un nouvel essai avec une nouvelle perche et s'élance dans les airs. Il participe ensuite à la compétition, franchit 5 mètres et se classe cinquième parmi les spécialistes. Mais une perche qui se casse? Un sacré choc!

«Je n'avais jamais vécu ça, c'est la première fois que ça m'arrive, confie Simon Ehammer à Blick. Ce n'était pas facile. L'idéal, c'est d'avoir le courage de sauter à nouveau tout de suite. Heureusement, j'y suis parvenu.» De l'extérieur, il semble décontracté. «Mais à l'intérieur, les pulsations étaient assez élevées», explique le spécialiste du saut en longueur.

Angelica Moser a eu moins de chance

Pour se situer, Simon Ehammer explique: «La barre s'est brisée assez loin. Cela m'a fait tomber sur le tapis. Et ça ne m'a pas fait mal. Du coup, ce n'était pas si grave.» Il semble s'en tirer sans trop de mal. Les souvenirs d'Angelica Moser, spécialiste de la perche, remontent à la surface. En 2021, celle qui s'est classée quatrième des derniers JO s'était retrouvée le dos par terre devant le tapis et avait dû être hospitalisée pour des blessures – elle n'avait pu reprendre son entraînement que huit semaines plus tard.

Simon Ehammer participe ensuite au 60 m, avec seulement 4 centièmes de moins que son meilleur temps en salle. Ensuite, il dépasse pour la première fois de l'année les 8 mètres au saut en longueur, et ce à deux reprises. Une performance de premier plan après la peur au saut à la perche.