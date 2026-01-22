DE
Longue absence en vue?
Sydney McLaughlin-Levrone annonce être enceinte

La championne olympique et détentrice du record du monde du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone a annoncé sur Instagram être enceinte de son premier enfant.
Publié: il y a 41 minutes
1/2
La star de l'athlétisme attend son premier enfant.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«J'ai fait un humain avec mon humain préféré», a écrit la sprinteuse américaine à côté de photos avec son mari et d'images d'échographies sur le réseau social.

«Tu es déjà tellement aimé. On a hâte de te rencontrer», a-t-elle poursuivi. Grossesse oblige, elle devrait être absente des pistes cet été dans une saison sans JO ni Mondiaux.

Championne olympique et détentrice du record du monde sur 400 m haies (50''37), Sydney McLaughlin-Levrone avait fait le choix la saison dernière de se concentrer uniquement sur le 400 m plat. Aux championnats du monde à Tokyo, elle s'était approchée tout près du vieux record du monde du tour de piste, en coupant la ligne en 47''78, une performance pas vue depuis 40 ans.

